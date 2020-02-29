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Ученые объяснили, какое оливковое масло можно лить на сковородку без опасений
По инф. rosbalt.ru   
29 Февраля 2020 г.
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Далеко не каждое оливковое масло теряет полезные свойства при термической обработке.

Ученые рассказали об оливковом масле, которое не боится жарки

К такому выводу пришли ученые из Барселонского университета в Испании и Университета Сан-Паулу в Бразилии, передает журнал Antioxidants.

Согласно результатам исследований, оливковое масло первого холодного отжима можно жарить безо всяких опасений, — оно сохраняет все витамины и антиоксиданты.

Эксперты подчеркивают, что все предыдущие выводы были основаны на результатах лабораторных испытаний, далеких от условий домашней кухни.

При этом результаты тестов в «полевых» условиях показали, что даже после длительной жарки уровни антиоксидантов масла находились в рамках параметров, заявленных ЕС как «здоровые».

Также ученые обращают внимание на преимущества оливкового масла холодного отжима по сравнению с другими маслами.

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По инф. rosbalt.ru

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