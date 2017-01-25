Ученые назвали основные разработки 2016 года: умный дом, жидкая кожа, искусственный интеллект

В этом году ученые продвинулись далеко вперед в создании техники для дома и разработке «умного дома» из фантастических фильмов.

Идею умного дома разрабатывали еще советские ученые, которые смогли предвосхитить создание большого количества современных технологий. Концепцию дома, где вся техника связана между собой и управляется при помощи одного суперумного компьютера, описали еще в восьмидесятых годах прошлого века.

Современные технологии позволили продвинуться далеко вперед в создании подобной системы. Уже сегодня бытовой техникой и системами жизнеобеспечения дома можно управлять при помощи специальных мобильных приложений. Хозяин может заранее включить или выключить в доме отопление, установить режим проветривания помещения, запрограммировать робот-пылесос на уборку и так далее. Современные системы кондиционирования T07H-SN2/I/T07H-SN2/O и отопления позволяют очищать воздух в квартирах, «умные» системы подогрева полов помогают создавать комфортный для человека климат в любых помещениях.

Огромный прорыв совершили ученые, которые работают над продлением человеческой жизни. Среди важнейших разработок прошлого года – попытка выращивать человеческие органы внутри эмбрионов свиней. Сейчас исследователи пытаются создать искусственно поджелудочную железу. Предполагается, что, в случае успеха, эта работа приведет к решению проблемы донорства.

Еще одна важная разработка – искусственная кожа. Она представляет собою пленку, которая возникает при нанесении на обычную кожу специального раствора. Эта пленка имитирует биологическую кожу, она обладает всеми необходимыми свойствами и может использоваться как в косметологии, так и в медицине. К слову, также ученые создали систему очищения организма. Пока препарат проходит испытание на мышах – оказалось, что «очистившиеся» испытуемые живут дольше своих сородичей.

В области создания искусственного интеллекта ученые продвинулись настолько, что создали интеллект, который оказался умнее настоящего. Тренируясь и развиваясь, новый компьютер стал настолько умен, что обыграл в игру го многократного чемпиона Европы. Это открытие и озадачило, и обрадовало разработчиков.

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