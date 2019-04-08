Ученые: Азартные игроки легче переживают стресс

Группа ученых из Оксфордского университета выяснила, что любителям азартных игр свойственно легче переносить стрессы, при этом их когнитивные функции (память, умственная работоспособность и т.д.) восстанавливаются быстрее. Эту особенность подтвердили в своих исследованиях и ученые из Канады. Они обнаружили, что онлайн-автоматы и другие азартные игры положительно влияют на человека, в частности, помогают снизить уровень кортизола (стрессовый гормон) на 20 процентов.

Кроме того, еще ряд исследователей утверждают, что с помощью игры в покер можно улучшать память и даже двигательные умения. Проведя множество экспериментов этим ученым удалось доказать положительное влияние карточных игр на нервную систему пациентов, страдающих Альцгеймером, в том числе замедление развития этой болезни. Исходя из вышеизложенных научных выводов, можно сделать любопытное заключение: для людей пенсионного возраста азартные игры могут стать не только доступным развлечением в свободное время, но и способом легче переносить стрессовые ситуации, тренировкой умственных способностей, памяти и т.д. Тем более что сегодня нет ничего проще, чем зайти в какой-нибудь онлайн-клуб игровых автоматов, например, play.slot-top.net, и играть прямо у себя дома, попивая чаек с вкусняшками.

Действительно, благодаря современным интернет-технологиям азартные развлечения стали доступны многим, достаточно иметь под рукой любой гаджет (компьютер, планшет, смартфон, ноутбук). На игровом портале slot-top.net собрана одна из лучших коллекций онлайн игр. Все слоты, которых здесь представлено великое множество, различаются тематикой и функционалом, некоторые из них более популярны, некоторые – менее. Но их объединяет высокое качество графики, визуальных и звуковых эффектов, а также едва ли не главное преимущество – возможность играть абсолютно бесплатно. Понятно, что далеко не каждый, особенно новички, сразу решаются делать реальные ставки, поэтому бесплатный демонстрационный режим приходится как нельзя кстати.

Стоит заметить, что на сайте можно найти не только сотни игровых автоматов от известных производителей, но и огромное количество полезной информации – новости о слотах и онлайн-казино, статьи на игровую тематику, в том числе о различных стратегиях выигрыша и т.п. Так что даже самый неопытный новичок быстро разберется, что к чему, и начнет играть. И, возможно, некоторым геймерам поможет совет ученых из Нидерландов: согласно их исследованию, голодные игроки принимают меньше импульсивных решений и действуют более взвешенно, нежели те, кто перед игрой плотно покушал.

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