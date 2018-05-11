Участником праздничного события в Парке Горького впервые стал Promobot

Юбилейный, 90-й летний сезон в московском Парке Горького открылся праздничным шествием. Парад LaLaGo возглавил робот компании «Промобот», резидента Фонда «Сколково».

В колонну участники парада выстроились на набережной в Парке. Сначала на аллеи выехали велосипедисты, вслед за ними робот Promobot повёл юных посетителей на беговелах, профессиональных роллеров и бегунов. В шествии также приняли участие и другие сообщества друзей Парка Горького — шахматисты, фехтовальщики, танцоры, представители Федерации кроссминтона (скоростного бадминтона) и девушки из студии эффективной растяжки «На шпагате».

Празднование открытия сезона продолжилось на главной сцене у фонтана «Парк Горького», где всем желающим предложили включиться в танцевальную программу музыкальной группы из Санкт-Петербурга MagiCool.

Посетители также смогли пообщаться и сделать памятные фотографии с необычным гостем Парка.

Павел Попов, руководитель регионального подразделения компании «Промобот»: «Этот робот создан для работы в местах массового скопления людей. Сегодня Promobot, как полноправный участник первомайских мероприятий, поздравляет москвичей с праздником Весны и Труда. Роботы — это не фантастика, а реальность и настоящая помощь людям. Более сотни наших роботов сегодня работают в 20 странах мира».

Алёна Белова, PR-директор Парка Горького: «Робот впервые участвует в мероприятии Парка Горького, и его появление на наших аллеях сразу вызвало интерес у посетителей. Надеюсь, что в дальнейшем мы продолжим наше сотрудничество с Фондом «Сколково» и его резидентами».

https://yadi.sk/d/qEkkNHL63V7Vhv/видеоряд.mov

Справка

Компания «Промобот» — крупнейший производитель автономных сервисных роботов на территории России, Северной и Восточной Европы. Сегодня несколько сотен роботов Promobot работают в 20 странах по всему миру. Роботы трудятся в качестве администраторов, хостес, музейных гидов, в таких компаниях как Сбербанк, Билайн, Музей современной истории России, Московский метрополитен. Компания «Промобот» является резидентом Фонда «Сколково».

Фонд «Сколково» — некоммерческая организация, созданная по инициативе президента РФ в сентябре 2010 года. Цель Фонда — создание экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований в областях: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические, биомедицинские, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение. На Фонд возложены функции управления Инновационным центром «Сколково», деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим особые экономические условия стартапам, прошедшим специальную внешнюю технологическую экспертизу (сейчас их более 1800). Суммарная выручка компаний — участников «Сколково» за период 2011–2016 гг. превысила 147 млрд рублей. В них создано более 27 тысяч рабочих мест, запатентовано более 1200 разработок и технологических решений. Важной частью экосистемы

«Сколково» исследовательский университет — Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) создан и функционирует при поддержке Массачусетского технологического института. К 2020 году в «Сколково» будет построено более 2 млн квадратных метров производственных, офисных и жилых помещений, в Инновационном центре будут работать не менее 35 000 человек. Официальный сайт: www.sk.ru .

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