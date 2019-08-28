ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Уборка в квартире: процесс выполняем с умом и знаем к кому обратиться за помощью
Ксения ДАВЫДОВА   
28 Августа 2019 г.
Изменить размер шрифта

Уборка в квартире: процесс выполняем с умом и знаем к кому обратиться за помощью

Помыть окна или лоджию, как следует провести генеральную уборку в квартире и не всегда доступно человеку в возрасте. Тут выходов может быть несколько. Например, обратиться к детям и внукам, а если их нет, то к другим родственникам. Можно попросить о помощи в уборке своих друзей или знакомых, кто в силах или помоложе. Еще один вариант – нанять кого-нибудь из соседского окружения, потому что и человек будет знакомый, ему доверяешь, и он будет заинтересован – ведь за труд последует оплата. Кроме того, решением может быть обращение в клининговую компанию. Например, в Екатеринбурге это можно сделать здесь: https://uborka96.ru/.

Специалисты данной фирмы предлагают большой спектр услуг, среди них: генеральная и ежедневная уборка помещений, уборка квартир, коттеджей и домов, уборка после ремонта, уход за полом, химчистка ковров, ковровых покрытий, мягкой мебели и диванов и т.д. Из обширного перечня есть что выбрать, и цену можно (хоть приблизительно) рассчитать самому – в прайсе указана стоимость каждой услуги в расчете на квадратный метр. Например, мытье окон, остеклений лоджий и балконов сезонное – одного квадратного метра вертикальной поверхности – начинается с 80 рублей, машинная чистка пола стартует с 40 рублей.

Как и во многих сферах, в уборке тоже существуют свои правила. Например, что можно сделать на первом этапе, чтобы квартира (дом/коттедж) уж совсем не казалась неприбранной? Шаг первый – застелить все кровати или тщательно поправить накидки/покрывала на них. Второе – в каждом из помещений нужно разложить все вещи по своим местам. Книги – к книгам, обувь – к обуви и одежду – к одежде (если не грязные), лекарства – к лекарствам и т.п. Сразу можно прихватить с собой пакет для мусора и попутно выбрасывать что-то ненужное – фантики от конфет, прочитанную газету и другие предметы. Трети этап – посуда. Если она рассредоточена по комнатам, то ее нужно перенести в «законное жилище» – на кухню. При выполнении всех этих трех шагов квартира будет постепенно преображаться. Но выполняя это процесс не надо останавливаться дополнительно на уборке в каждом шкафу. Такой работе планомерно можно уделять несколько минут или, допустим, час в день. Сегодня – разобрать плательный шкаф, завтра – комод в коридоре и т.д. Следующий этап в пошаговой уборке квартиры (дома/коттеджа)– избавление поверхностей мебели от пыли и мытье полов. В итоге косметический порядок будет быстро наведен.

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ Ежедневные притчи С ума сойти!Старость в радость Видеонастроение дня Психология и стиль жизни Мода для пожилых

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

 