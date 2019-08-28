Уборка в квартире: процесс выполняем с умом и знаем к кому обратиться за помощью

Помыть окна или лоджию, как следует провести генеральную уборку в квартире и не всегда доступно человеку в возрасте. Тут выходов может быть несколько. Например, обратиться к детям и внукам, а если их нет, то к другим родственникам. Можно попросить о помощи в уборке своих друзей или знакомых, кто в силах или помоложе. Еще один вариант – нанять кого-нибудь из соседского окружения, потому что и человек будет знакомый, ему доверяешь, и он будет заинтересован – ведь за труд последует оплата. Кроме того, решением может быть обращение в клининговую компанию. Например, в Екатеринбурге это можно сделать здесь: https://uborka96.ru/.

Специалисты данной фирмы предлагают большой спектр услуг, среди них: генеральная и ежедневная уборка помещений, уборка квартир, коттеджей и домов, уборка после ремонта, уход за полом, химчистка ковров, ковровых покрытий, мягкой мебели и диванов и т.д. Из обширного перечня есть что выбрать, и цену можно (хоть приблизительно) рассчитать самому – в прайсе указана стоимость каждой услуги в расчете на квадратный метр. Например, мытье окон, остеклений лоджий и балконов сезонное – одного квадратного метра вертикальной поверхности – начинается с 80 рублей, машинная чистка пола стартует с 40 рублей.

Как и во многих сферах, в уборке тоже существуют свои правила. Например, что можно сделать на первом этапе, чтобы квартира (дом/коттедж) уж совсем не казалась неприбранной? Шаг первый – застелить все кровати или тщательно поправить накидки/покрывала на них. Второе – в каждом из помещений нужно разложить все вещи по своим местам. Книги – к книгам, обувь – к обуви и одежду – к одежде (если не грязные), лекарства – к лекарствам и т.п. Сразу можно прихватить с собой пакет для мусора и попутно выбрасывать что-то ненужное – фантики от конфет, прочитанную газету и другие предметы. Трети этап – посуда. Если она рассредоточена по комнатам, то ее нужно перенести в «законное жилище» – на кухню. При выполнении всех этих трех шагов квартира будет постепенно преображаться. Но выполняя это процесс не надо останавливаться дополнительно на уборке в каждом шкафу. Такой работе планомерно можно уделять несколько минут или, допустим, час в день. Сегодня – разобрать плательный шкаф, завтра – комод в коридоре и т.д. Следующий этап в пошаговой уборке квартиры (дома/коттеджа)– избавление поверхностей мебели от пыли и мытье полов. В итоге косметический порядок будет быстро наведен.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ