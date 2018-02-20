Уборка квартиры: в каждом деле свои секреты

Уборка квартиры, как и любое другое дело, может быть выполнена рационально и с минимальными временными затратами. Для этого существуют свои секреты.
Например, стоит сразу приготовить, чтобы всегда была под рукой, необходимую бытовую химию. Начать лучше с самых чистых помещений квартиры и заканчивать теми, где быстрее копится грязь. Примерный вариант последовательности уборки помещений: спальня, гостиная, коридор, кухня, ванная/туалет. Если в квартире есть комната для любимых внуков, то ее можно убрать после спальни или гостиной.
Уборку детской начинают с раскладывания на свои места игрушек, настольных игр, предметов канцелярии, книг, тетрадей, цветной бумаги, клея – в общем, всего того, что успели разбросать дорогие дети. Сломанные игрушки стоит положить в определенное место, если вещь стоит того, чтобы ее отремонтировать, или отнести в мусорное ведро, если игрушки «реанимации» подвергнуть невозможно. Одежду, которая в скором времени пригодится, можно оставить висеть на стуле. Другую - загрязнившуюся – стоит убрать в ящик для белья, а чистую поместить в плательные шкафы или на полки.
К слову, иногда в таком важном деле как уборка помещения требуется помощь профессионалов. Поэтому уборка квартиры в Санкт-Петербурге или ином городе может быть осуществлена с помощью специалистов клининговой компании. На каждый из видов деятельности существуют свои расценки. Прописывается, сколько будет стоить экспресс-уборка квартиры, генеральная, осуществляемая с какой-то периодичностью и т.д.
При уборке нужно чаще менять воду в ведре и споласкивать тряпки. Так к результату чистоты можно прийти быстрее. Сильно пенящиеся средства лучше не применять. Смывание обильной пены будет отнимать немало времени.
Принцип последовательности уборки – сверху вниз, стартовав от одного выбранного угла и по кругу, чтобы не метаться по помещению хаотично.
При уборке нужно обращать внимание на вещи, которые давно не использовались. И подумать, может за ненадобностью стоит совсем с ними распрощаться (старые заколки, сувениры, сломанные предметы интерьера, возможно, так никогда и не будут отремонтированы, и пусть уходят из вашей жизни).
Постельное белье, полотенца кухонные и из ванной комнаты для членов семьи отправляются в стирку по мере окончания периода использования.
Верхние поверхности (на шкафах) можно застилась газетами или клеенкой. Газеты при уборке аккуратно сворачиваются, выбрасываются, а поверхности застилаются новыми бумагами. Клеенку можно протереть и положить заново до следующей уборки.
Пыль убирается с мебели, розеток, выключателей, карнизов, картин, часов, светильников, люстр, электроприборов и других составляющих интерьера. Потом нужно пропылесосить пол и провести на нем влажную уборку.
В целом помещение не будет давать ощущение полной чистоты и «убранности», если в конце всего процесса не провести тщательное проветривание. Проветривать можно (если нет боязни сквозняков) то помещение, где в данный момент производится уборка.
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