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У рептилии, жившей на Земле миллионы лет назад, найдена человеческая болячка
По инф. polit.ru   
16 Февраля 2020 г.
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В окаменевшем хвосте молодого динозавра, который жил 60 миллионов лет назад на территории нынешней канадской провинции Альберта, ученые обнаружили следы опухоли. Дальнейшее исследование показало, что это так называемый «гистиоцитоз Х» — редкое заболевание определенного типа клеток иммунной системы, встречающееся и у людей.

У рептилии, жившей на Земле миллионы лет назад, найдена человеческая болячка

Гистиоцитоз Х, или гистиоцитоз клеток Лангерганса, представляет собой доброкачественную опухоль, вызванную активным размножением клеток Лангерганса. Эти клетки имеют костномозговое происхождение, встречаются преимущественно в эпителии и играют роль в запуске иммунного ответа. Обычно появляются такие опухоли у детей в возрасте от 2 до 10 лет, и в некоторых случаях болезнь сопровождается тяжелыми симптомами, затрагивая разные органы. Специфического лечения не существует, но во многих случаях опухоли исчезают самопроизвольно. Причины болезни неизвестны.

Профессор Брюс Ротшильд из Университета Индианы и Даррен Танке из Королевского Тирреловского палеонтологического музея исследовали окаменевшие хвостовые позвонки молодого гадрозавра и обнаружили в двух из них необычно большие полости. Они были похожи на полости, которые остается в костях при разрушении костной ткани во время гистиоцитоза.

Тогда ученые обратились к коллегам и провели компьютерную микротомографию окаменелостей, которая позволила им реконструировать в высоком разрешении форму опухоли и структуру кровеносных сосудов, ее питавших. Анализ на микро- и макроуровне подтвердил гипотезу, что у динозавра был гистиоцитоз. Один из авторов исследования, Хила Май, с кафедры анатомии и антропологии медицинского факультета Телль-Авивского университета, говорит, что такой результат оказался очень неожиданным. Ранее считалось, что гистиоцитоз встречается только у людей, а теперь он обнаружен у рептилии, да еще и жившей десятки миллионов лет назад.

Как и люди, братья наши меньшие умеют грустить и обижаться, радоваться или ревновать. А еще, оказывается, болеть могут животные одинаковыми с человеком недугами: мучиться от ожирения, страдать от рака, пронзительных спазмов в желудке и т.д. Вроде бы миллионы лет разделяют динозавров и людей, а опять мы природой чем-то связаны. На этот раз редкой опухолью. Дивимся новому открытию ученых!

Еще любопытное о динозаврах можно прочитать здесь:

Polit.ru

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