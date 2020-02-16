У рептилии, жившей на Земле миллионы лет назад, найдена человеческая болячка

В окаменевшем хвосте молодого динозавра, который жил 60 миллионов лет назад на территории нынешней канадской провинции Альберта, ученые обнаружили следы опухоли. Дальнейшее исследование показало, что это так называемый «гистиоцитоз Х» — редкое заболевание определенного типа клеток иммунной системы, встречающееся и у людей.

Гистиоцитоз Х, или гистиоцитоз клеток Лангерганса, представляет собой доброкачественную опухоль, вызванную активным размножением клеток Лангерганса. Эти клетки имеют костномозговое происхождение, встречаются преимущественно в эпителии и играют роль в запуске иммунного ответа. Обычно появляются такие опухоли у детей в возрасте от 2 до 10 лет, и в некоторых случаях болезнь сопровождается тяжелыми симптомами, затрагивая разные органы. Специфического лечения не существует, но во многих случаях опухоли исчезают самопроизвольно. Причины болезни неизвестны.

Профессор Брюс Ротшильд из Университета Индианы и Даррен Танке из Королевского Тирреловского палеонтологического музея исследовали окаменевшие хвостовые позвонки молодого гадрозавра и обнаружили в двух из них необычно большие полости. Они были похожи на полости, которые остается в костях при разрушении костной ткани во время гистиоцитоза.

Тогда ученые обратились к коллегам и провели компьютерную микротомографию окаменелостей, которая позволила им реконструировать в высоком разрешении форму опухоли и структуру кровеносных сосудов, ее питавших. Анализ на микро- и макроуровне подтвердил гипотезу, что у динозавра был гистиоцитоз. Один из авторов исследования, Хила Май, с кафедры анатомии и антропологии медицинского факультета Телль-Авивского университета, говорит, что такой результат оказался очень неожиданным. Ранее считалось, что гистиоцитоз встречается только у людей, а теперь он обнаружен у рептилии, да еще и жившей десятки миллионов лет назад.

Как и люди, братья наши меньшие умеют грустить и обижаться, радоваться или ревновать. А еще, оказывается, болеть могут животные одинаковыми с человеком недугами: мучиться от ожирения, страдать от рака, пронзительных спазмов в желудке и т.д. Вроде бы миллионы лет разделяют динозавров и людей, а опять мы природой чем-то связаны. На этот раз редкой опухолью. Дивимся новому открытию ученых!

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Polit.ru

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