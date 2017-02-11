У офисной мебели тоже существует своя мода

Многие люди, подойдя к черте предзолотого и золотого возраста, все еще продолжают вести активную жизнь: занимают руководящие должности, становятся предпринимателями с определенным количеством подчиненных. Работа большинства часто бывает связана с офисом, активный гражданин в возрасте 60+ может даже иметь свой собственный кабинет. И именно такой энергичной публике, наверное, будет небезинтересно узнать о модных веяниях в офисной мебели, которые несет в себе две тысячи семнадцатый год.

Современное рабочее пространство требует постоянного усовершенствования и уважительного отношения к себе. Весь функционал мебели здесь должен быть тщательно выверен и продуман. Как говорят специалисты рынка, офисной мебели необходимо максимально снижать давящее воздействие на сотрудников, чтобы люди чувствовали себя немного в домашней обстановке, а работалось им легко, с азартом и вдохновением. Для вхождения в это направление есть много вариантов: изготовить мебель на заказ, приобрести в торговых точках или купить в сети Интернет, продажа офисной мебели тут тоже идет динамично.

Что касается цвета корпусной офисной мебели, то коричневая палитра (от самых светлых тонов до самых темных) уверенно отодвигает привычный черный. Аккуратное рабочее место в безусловном тренде, поэтому мебель для работы подбирается имеющая в функционале систему сокрытия проводов от разной наличествующей техники. Отмечается тяготение к натуральным материалам. К примеру, в сегменте появились столы, которые имеют бетонную составляющую.

Мобильное время диктует и приверженность к мобильной обстановке. Мебель-трансформер, мебель с модульными элементами тоже находится на гребне волны. Тщательно продумывают руководители и места отдыха для своей команды, обязательный предмет интерьера – удобный диван, возможен низкий столик для журналов, книг или газет. Особо заботливые начальники, к слову, приобретают для коллектива наряду с мебелью и разные настольные игры – это и сплачивание, и прекрасные минуты досуга и, конечно, доброе слово в сторону руководства.

Также в чести у организаторов офисного пространства большие столы, причем их используют не только для приема гостей или совещаний-планерок. Эта мебель нашла себя и в непосредственной близости от дислокации коллектива – что-то быстро обсудить, провести командную игру или тренинг, очень удобная вещь – большой стол.

Золотое правило: офисная мебель, безусловно, должна гармонировать с остальным убранством помещения, а в целом дарить комфорт и настраивать на продуктивную деятельность.

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