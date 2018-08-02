Творческие подарки для деловых людей

Современный человек привык всегда быть в движении, при этом движение не только физическое, но и психологическое. Так, утро каждого делового человека, как правило, начинается с чашки кофе и настоящего марафона либо в общественном транспорте, либо в плотном городском трафике на своей личной машине.

На работе понятие отдых подразумевает под собой короткий промежуток времени, который называется «обедней перерыв», и это в лучшем случае. В таком активном ритме человек может прожить довольно долго, но все же всем необходим отдых, потому что только после отдыха восстанавливаются силы, и появляется вдохновение. Для кого-то отдых может ассоциироваться только с морем, солнцем и пляжем или горами и лыжами, но для кого-то верх мечтания — спокойное времяпровождение за любимым делом.

Одним из самых популярных хобби целиком оправданно является изобразительное искусство. При этом, совсем не важно в какой технике рисовать, ведь в момент создания рисунка, человек расслабляется, отрекается от всех проблем, которыми переполнены серые трудовые будни. Более того, рисование относится к одной из самых полезных техник расслабления, которая позволяет в полной мере окунуться в мир приятных эмоций, особенно легко этого достичь, если рисовать красивые пейзажи. Вся тревога уходит напрочь! Правда здесь есть один момент, который нужно учесть — рисовать нужно по-настоящему качественными художественными инструментами и на хороших материалах. Это необходимо для того, чтобы конечный результат принес удовольствие, но никак не разочаровал.

Не все, кто решил заняться рисованием, разбираются в том, что нужно для того, чтобы занятия были действительно приятными и эффективными. Именно поэтому ведущие компании-производители художественных инструментов и материалов предусмотрительно создают готовые наборы, рассчитанные как на новичков, так и на профессиональных художников. С огромным ассортиментом подарков для художников можно ознакомиться здесь.

Каким должен быть подарок

Техник рисования насколько много, что здесь выбор сводится только к личному предпочтению человека. Если же набор покупается на подарок новичку в мире живописи, то лучшим выбором, конечно же, будут акварельные краски, либо цветные карандаши. Почему именно эти два художественных инструмента? Дело в том, что оба они являются наиболее универсальными и подойдут практически любому, независимо от его умений и уровня. Еще выгодно брать краски в наборе, потому что они будут прекрасно смешиваться, предоставляя возможность создать максимально реалистичный рисунок. Лучшим примером подобного подарка может послужить набор акварельных красок Royal Talens Art Creation, который уже поставляется в удобной пластиковой упаковке, служащей мольбертом. Кстати, акварельные краски прекрасно совмещаются с акварельными маркерами и карандашами, поэтому не стоит упускать возможность подарить нечто новое. Ну, а прекрасным выбором для ценителей цветных карандашей будет набор Derwent Drawing, в котором будет от 12 до 72 цветов.

Если близкий человек увлекается комиксами или графикой, то обязательно стоит подарить ему набор маркеров, линеров или капиллярных ручек. Эти художественные инструменты позволят в полной мере передать задумку на холст. Одним из самых известных производителей можно смело назвать GRAPH'IT, наборы маркеров которого станут желанным подарком для любого художника. Еще они идеально подходят для рисования в технике Зентангл, которая сегодня набирает особой популярности. Именно она сопутствует максимальному расслаблению, поскольку является в некоторой степени видом медитации.

Пастель и масляные краски — можно отнести к художественным инструментам, которые предназначены для опытных художников.

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