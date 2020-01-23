Тумбочки в спальне: от мини-шкафчика для хранения оружия до стильных и очень необходимых предметов интерьера

В спальне человек проводит много времени. Конечно же, в основном ночью, но и днем есть желающие как следует выспаться или просто прилечь отдохнуть. Люди в возрасте здесь тоже не составляют исключение. И поэтому в этой части помещения важны все предметы интерьера, включая прикроватную тумбочку. Вот о ней и поговорим.

Идея создания тумбочек принадлежит французам. А придумали они эти мини-шкафчики для того, чтобы хранить там... оружие. Сейчас огнестрельные предметы в тумбочках вряд ли можно найти, хозяева прячут их в сейфах, а вот разные полезные вещи, связанные с пассивным отдыхом – точно отыщутся. Приобрести тумбочки, к слову, сейчас несложно. Это можно сделать в реальных и виртуальных точках продаж. Подсказка также – вот этот сайт: https://dg-home.ru/catalog/tumbochki/. Здесь прикроватных тумбочек – невообразимо большое количество. Они разных размеров, цветов, форм, материалов изготовления – рассчитаны любые вкусы и финансовые возможности.

Первые тумбочки были совсем маленькими, они содержали одну полку и ящик. Сейчас вариаций прикроватных тумб очень много. Можно найти и негабаритные изделия, а можно и довольно внушительные. Стальные и изысканные, квадратные, прямоугольные, овальные, выполненные из ценных пород дерева или пластика, со вставками из металла или стекла – чего только не придумывают дизайнеры сегодняшнего дня! Тумбочки обязательно дополняют интерьер, не выпирают из него отдельным элементом, несут в пространство вкус и гармонию.

А сколько полезных вещей можно туда складировать! Очки, книги, газеты, журналы, телефон, необходимые (бывает) на ночь лекарства, очки для сна, беруши, носовой платок, кремы для кожи лица, рук и ног и т.д. Все эти предметы без прикроватной тумбочки могут лежать не на своих местах и портить вид комнаты, а мебель все прекрасно сосредоточит и упорядочит.

По виду изделия могут быть традиционно напольными или (из современных решений) навесными. У напольных тумбочек могут быть предусмотрены ножки или предмет интерьера располагается на полу без них. Навесные варианты мебели сделают интерьер комнаты более легким, под ними легко хозяйке будет протирать полы или достать что-то нечаянно упавшее или закатившееся. Еще есть угловые варианты тумбочек.

Когда тумб предполагается в помещении несколько, стоит выбрать одинаковые или комплект изделий – разные по размеры, но идентичные по всему остальному. Подбирать тумбу желательно ориентируясь на высоту спального ложа.

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