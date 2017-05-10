Цветочный этикет в отношении людей старшего возраста

Цветы считались раньше и считаются до сих пор традиционным подарком или хорошим дополнением к нему. Одиночные растения и разнообразные цветочные композиции особенно нравятся, конечно же, женщинам, но некоторые представители сильного пола также предпочитают получать подобные презенты. Кому что и как дарить – людьми создан целый цветочный этикет. Законы преподнесения цветов существуют и в отношении людей пожилого возраста. К слову, иногда цветы мы дарим нашим старшим близким и родным, тогда растений требуется не так уж много. А если цветочный сюрприз организуется для коллектива, лучше позаботиться и найти оптовые цветочные компании. Тогда для пенсионеров купить цветы оптом в Москве или каком-нибудь другом городе будет мероприятием подешевле. Некоторые фирмы, узнав, кому предназначено поздравление, делают при продаже существенные скидки.

Итак, о правилах хорошего тона при дарении цветов пожилым людям. Если намечается юбилей, стоит рассмотреть вариант преподнесения корзины цветов или большого роскошного букета. К праздникам, уступающим по размаху, можно подготовить небольшой букет. Если внимание остановлено на одном цветке, он должен быть экзотичным. Три цветка дарят, чтобы подчеркнуть искреннее уважение и необходимость в человеке. Пять растений вручают в знак признательности и благодарности. Семь – подчеркивается огромная любовь. Композиции четным числом, как известно, дарить не принято. Взрослой даме лучше исключить дарение цветов очень ярких, пестрых или темных. Быстроувядающие растения тоже не подойдут. А выбор оттенков могут подсказать японские традиции, где правила цветочного этикета строго соблюдаются. Женщине старшего возраста стоит дарить цветы глубокой розовой краски, желтой или насыщенной сиреневой. Предпочтение, если у принимающей подарок нет определенных растительных симпатий, лучше отдать розам или хризантемам.

Теперь о цветах взрослым мужчинам. Букет не должен быть вычурным, пестрым, важно соблюдать принцип, что все хорошо в меру. Многоцветье в композиции тоже лучше исключить. Это относится и к разнообразию растений, и к множеству вариантов оттенков. Букет для взрослого человека как бы стремится вверх, он хорошо прочерчен и не слишком разлапист. Мужское направление чувствоваться должно с первого взгляда на композицию. В этом может помочь и со вкусом подобранная упаковка. Не стоит включать в композицию, предназначенную для представителей сильного пола, такое растения, как нарциссы, тюльпаны и орхидеи. Мелким цветкам тоже нет, они подойдут другим людям.

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