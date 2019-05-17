Цветы на День Матери: Какие выбрать?

День Матери - это особый праздник, который отмечается в разных странах в разные дни. Одним из самых популярных подарков на этот праздник неизменно остаются цветы. Но какие цветы на День Матери выбрать? Итак, несколько идей для букетов и цветов.

Прежде чем вы решите купить букет, вы должны знать, что благодарная традиция празднования Дня Матери в нашей стране культивируется 26 мая. Но в мире День Матери отмечают в другие дни. Например, 8 марта отмечают День Матери в Албании и Болгарии. 13 мая этот праздник отмечается в Бельгии, Австралии, Бразилии, Турции и Соединенных Штатах Америки.

Какие цветы выбрать на День Матери?

Самый популярный подарок на День Матери - это красочные букеты. Можно создать цветочную композицию своими руками или заказать цветы с доставкой. По случаю этого праздника мы можем подарить маме разные виды цветов. Ко Дню матери у нас популярны тюльпаны и нарциссы. Классическим предложением цветов к этому празднику станут и розы. Розы также будут хорошо смотреться в цветочных композициях (например, в венке в форме сердца).

Желая подарить что-то с оттенком оригинальности, можно сделать выбор в пользу ретро-цветов, которые были модными во времена юности или детства наших мам. Например, герберы и гвоздики - очаровательные варианты для подарка дорогой вам женщине.

Настоящим хитом сейчас являются пионы (тем более, что ранние сорта цветут именно во второй половине мая). Ирисы в оригинальных цветах (например, "персик") также являются оригинальным выбором.

По случаю Дня Матери можно подобрать декоративные букеты, красивые композиции или интересные цветы в большой корзине.

Цветы в интерьерах

Красивые цветы могут украсить интерьер практически любого помещения. Цветочные букеты - идеальная идея для украшения квартиры.

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