Царство льняных изделий

Любой хороший хозяин своего дома заботится об интерьере. Одно из модных направлений для этих целей - использование в создании комфортной обстановки в жилище льна. Этот натуральный материал люди получают из одноименного растения. Популярность ткани у человека сохраняется с древних времен. Сейчас тяготение к материалу подогревается и трендом на экологически чистую продукцию.

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Преимуществ у изделий из льна много. Это натуральная ткань без химических дополнений. Она отличается прочностью, сохраняет цвет, является воздухопроницаемой, способна удерживать тепло. Еще к несомненным плюсам относится гигроскопичность: структура волокна у материала такова, что здесь происходит быстрое впитывание и испарение влаги. Также положительной характеристикой является "умение" поглощать излучения, что при распространенности и постоянном использовании в жизни людей компьютеров (ноутбуков и т.п.) весьма актуально. Лен обладает антисептическими свойствами, то есть здесь нет благоприятной "обстановки" для развития микроорганизмов.

Есть у льна также свойства, на которые стоит обратить внимание при выборе из этой ткани предметов интерьера. Например, этот материал достаточно мнущийся. При стирке в горячей воде он может заметно сесть. Важно учитывать, что края изделия (если это самостоятельный пошив) нужно тщательно обрабатывать, иначе они будут осыпаться. Ткань имеет шероховатую поверхность, но производители товаров из этого материала нашли выход: с добавлением шелка лен приобретает такую приятную характеристику, как гладкость.

Лен гармонично впишется интерьер, поддерживающий экостиль. Компанию материалу в данном оформлении могут составить камень, пробка, дерево и кожа. Средиземноморское направление также открыто для использования льна. Отлично будет смотреться этот материал и в интерьере, выдержанном в скандинавских мотивах.

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