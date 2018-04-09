TruTop.ru назвал шины этого лета: КАМА EURO-224 и Viatti Strada Asimmetrico одни из них

Сайт TruTop.ru по итогам голосования автовладельцев составил рейтинг лучших шин летнего сезона 2018 года. В ТОП-5 в своем ценовом сегменте вошли модели шин для легковых автомобилей КАМА EURO-224 и Viatti Strada Asimmetrico.

В рейтинг TruTop.ru вошла продукция различных шинных брендов в двух ценовых сегментах. При составлении обзора были учтены как результаты голосования владельцев автомобилей, так и отзывы покупателей, уже успевших купить и протестировать летние шины в предыдущих сезонах. В своем ценовом сегменте среди лучших были названы КАМА EURO-224 и Viatti Strada Asimmetrico.

Автор обзора отметил, что модель шинного бренда КАМА EURO попала в рейтинг не случайно: «Шины нижнекамского завода считаются лучшим вариантом российской летней резины по мнению многих автолюбителей». Среди достоинств КАМА EURO-224 были выделены универсальность данной модели, а также отличная проходимость, хорошее противостояние износу и, конечно же, оптимальная стоимость.

Viatti Strada Asimmetrico также была отмечена как одна из самых доступных по стоимости шин в рейтинге. Прочные боковины, износостойкость, устойчивость к образованию грыж – вот основные достоинства Viatti Strada Asimmetrico по мнению автора обзора. Кроме того, данная модель была рекомендована для установки на автомобили с «мягкой» подвеской с целью улучшения управляемости машины.

Справка

Торговый дом «КАМА» (https://www.td-kama.com/ru/) - генеральный дистрибьютор продукции шинного бизнеса ПАО «Татнефть». В настоящее время Торговый дом «Кама» предлагает потребителю легковые, легкогрузовые шины торговых марок «КАМА», КАМА EURO, Viatti, грузовые комбинированные, цельнометаллокордные шины марки КАМА, а также специальные и сельскохозяйственные шины. Шины производства шинного бизнеса ПАО «Татнефть» используют для первичной комплектации такие ведущие автопроизводители как «КАМАЗ», Группа «ГАЗ», «ИВЕКО-АМТ», «НефАЗ», «УАЗ», «Фольксваген Груп Рус», «Форд Соллерс Холдинг» и другие.

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ