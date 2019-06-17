Трейдинг: необходимые качества, возраст не помеха и стимулы действовать

В качестве подработки на пенсии люди рассматривают массу вариантов. И кому-то из них приходит в голову заняться трейдингом. Эта деятельность, как известно, осуществляется с целью неплохо заработать. Работу ведут люди на специальных биржах, а участников торгов называют трейдерами.

Возраст трейдингу не помеха, но все же, если есть желание развиваться и чего-то достичь в этой сфере, лучше начать вхождение в нее, хотя бы, не в пенсионном, а в предпенсионном возрасте. Потому что для достижения успехов нужен опыт, а на его приобретение необходимо время. Итак, трейдер должен быть финансово обеспечен (последними копейками рисковать точно не стоит), легко обучаем, наблюдателен, расчетлив и хладнокровен. Трейдеру необходимо иметь хорошую теоретическую базу, понимать работу биржи, знать алгоритмы и правила торговли, анализировать сделки на бирже и следить за курсами валют сейчас. Конечно, нужно уметь видеть свои ошибки, вести статистику своих сделок, делать объективные выводы об удачах и неудачах и не бояться выходить на новые стратегии.

В трейдерство, как показывает практика, активно бросаются молодые люди. Но и пожилой возраст не является проблемой. Например, в Америке большинству трейдеров свыше 50 лет. В целом опыт многих успешных трейдеров демонстрирует, что хороших результатов можно достичь независимо от возраста, главное иметь желание освоить тонкости биржевой торговли и стремиться до бесконечности пополнять багаж знаний.

Обязательно трейдеру нужны стимулы, потому что биржевые опыты (особенно первые) могут нести и потери, и неудачи, и тогда сложно не опустить руки и идти к цели дальше. Мотиваторы могут быть, к примеру, следующие: заработать средства и обеспечить себе финансовую свободу, исполнять с помощью денег свои мечты и желания; развиваться как специалисту и превзойти в успехах других, добиваясь побед; достичь свободы в действиях – работать, когда и сколько захочется без приработков в привычной цепочке «офис-начальник-коллектив».

Легче всего мотивировать себя трейдерам, которые находятся на бирже ради самого процесса, а труднее пришедшим в торговлю только ради заработка. Здесь нужно иметь понимание, что все до одной следки не могут быть удачными. И если произошли ошибки, их нужно использовать только как накопление опыта, а не рассматривать как поражение, и уж тем более не сдаваться. Пусть сдаются другие, а у тех, кто находит в себе силы пробовать снова и снова, действовать вдумчиво и хладнокровно, в итоге все получается.

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