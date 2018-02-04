Тонкости выбора постельного белья. Хороший вариант покупки – через интернет-магазин Samsara.by

Постельное белье – покупка, которую люди совершают примерно раз в год, два или три. Берется комплект на довольно длительное время, используется часто и поэтому он обязательно должен быть качественным. Ценителям натуральных тканей, приятных расцветок и комфорта можно посоветовать, к примеру, приобрести комплекты постельного белья от Белорусского производителя Samsara Home.

Нужно отметить, что качественное белье производитель не будет «прятать» в невзрачную упаковку. Поэтому первое внимание именно ей.

Затем нужно как следует изучить информацию на этикетке, которая должна содержать информацию об изготовителе, составе ткани, параметры частей комплекта и значки, ориентирующие на правильный уход.

Следующий этап – полотно. Оно не должно просвечивать и вызывать вопросы по структуре. Если по качеству ткани возникли сомнения, лучше такой комплект не брать. Белье должно быть достаточно плотным, чем выше этот показатель, тем дольше будет срок эксплуатации изделия. Очень высокой плотностью обладают комплекты белья, сшитые из глянец-сатина или японского шелка. Затем идет сатин или китайский шелк, на третьем месте шел турецкий. Хлопок и лен имеют среднюю плотность и ниже средней, а батист – низкую.

Хорошие производители используют для пошива своих изделий только бельевой шов. Обычный шов и плохо или совсем необработанные края сделают изделие уязвимым перед стирками.

Эксперты советуют останавливаться на цельном белье, по возможности не приобретать белье с пуговицами или молниями. Это может быть опасно для кожи, да и совсем маленькие дети не преминут затащить свободную пуговицу себе в рот.

Если белье хорошего качества, оно должно источать запах использованной при пошиве ткани, а не навевать химическими ароматами или если давненько залежалось – плесенью.

В один из этапов подготовки к покупке белья будет входить установление нужного размера комплекта. Для этого загодя необходимо измерить диван, тахту, матрас – в общем, то место, которое в будущем застелется бельем.

Белье российского производства выпускается в трех форматах. Односпальное, двуспальное и евро. Зарубежные комплекты можно встретить одно-, полутора- или двуспальные и увеличенные (они предусмотрены для трехспального места). Размеры в зависимости от государства-производителя могут разниться. За «путеводитель» стоит брать привычные миллиметры и сантиметры.

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