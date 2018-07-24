ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Тонкости бизнеса: сертификация

Ксения ДАВЫДОВА   
24 Июля 2018 г.
Изменить размер шрифта

Тонкости бизнеса: сертификация

Многие компании сейчас стремятся работать в соответствии с международными стандартами качества. Это касается как крупных фирм, так и имеющих уровень стартапа (нового коммерческого проекта). Так как многие люди пенсионного возраста добиваются больших успехов на профессиональном поприще, в том числе ведя собственный бизнес и выводя свое дело на большие рубежи, им тоже возможно понадобятся некоторые сведения о сертификации.

Например, сертификация исо 9001. Сведущие люди знают, что если компания получила такой сертификат, значит здесь соблюдаются и выполняются требования, которые диктуются международными образчиками в сфере системы менеджмента качества. По этому стандарту экспертиза уже пройдена различными структурами, находящимися в разных государствах, и таких организаций больше миллиона. Компания, получившая сертификационный документ, придерживается определенных правил и принципов в формировании бинес- и технологических процессов, которые в свою очередь гарантируют принятое качество услуги или товара. Это является сигналом для потребительской аудитории.

В разрезе Российской Федерации большинство компаний, которые уже прошли такую экспертизу, относятся к производственной сфере. Чаще всего эти компании имеют виды на зарубежное сотрудничество. Руководство фирм видит, что у многих зарубежных партнеров или компаний-конкурентов есть такие сертификаты. И поэтому тоже выходит на экспертизу по рассматриваемому стандарту. Задают вопросы о том, прошла сертификацию компания или нет и сами клиенты. Получается, что соответствие стандартам международного уровня - актуальное требование времени.

Что необходимо сделать компании для того, чтобы ей выдали сертификат? Нужна разработка, а затем внедрение системы менеджмента качества. Необходимо как следует разобраться со всеми предписаниями, представить документацию и проект. Дальнейшие действия - помощь эксперта или отправка для прохождение обучения собственного сотрудника. Следующие этапы - настройка системы и собственно прохождение экспертизы. Ее проводит структура, имеющая лицензию.

Есть две важные причины, по которым компаниям важно получение сертификата. Во-первых, это возможность работать в регулируемом правительством секторе. А второе - шанс успешно заявить о себе на международных рынках, где наличие такого документа обязательно. Игроки крупных секторов бизнеса отмечают, что иногда для ключевого клиента наличие сертификата играет ведущую роль.

Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ Ежедневные притчи С ума сойти!Старость в радость Видеонастроение дня Психология и стиль жизни Мода для пожилых

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

 