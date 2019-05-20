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Tkeycoin ждет более стремительный рост, чем ожидалось ранее
ИА БайкалИнформ   
20 Мая 2019 г.
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Российская криптовалюта Tkeycoin, которая в ближайшие недели будет торговаться на международных биржах запустила масштабный розыгрыш в честь запуска первых блокчейн-продуктов с призовым фондом 500 000 USD.

 

В мире Tkeycoin рассматривается, как высокотехнологический стартап, технологии которого будут применены в финансовой и экономических сферах деятельности, многие выразили заинтересованность в его развитии.

Россия выбрана для пилотного запуска, как страна происхождения проекта, где люди заинтересованы не только в выгодных инвестициях, но и в их сохранности и анонимности, лучшие гарантии чему дает пока только Tkeycoin.

В условиях престижного конкурса TKEY 500000 - все участники получат призы от $325, $10000 и более в цифровых активах компании TKEY DMCC. Основное преимущество конкурса, что абсолютно все участники смогут произвести обмен активов компании на мировых биржах или придержать их до будущего роста. Выпуск пилотных продуктов и поддержка на государственном уровне сулит проекту большое будущее, а значит и все инвесторы будут в плюсе.

Напомним, TKEY DMCC недавно презентовала свои решения депутатам из 42-х стран, об этом сообщают «Известия» (https://iz.ru/872446/2019-04-26/tkey-predstavila-svoi-resheniia-tkeycoin-parlamentariiam-iz-42-stran). В рамках форума руководители группы IT-компаний TKEY провели несколько встреч с представителями стран АПА, которые заинтересованы в цифровизации экономики и видят в ней возможности для развития свободной торговли. Внедрение системы блокчейн на государственном уровне они посчитали перспективной идеей и поддержали инициативу TKEY начать в ближайшее время подготовительный этап к реализации пилотных проектов.

По мнению специалистов, участие крупных государственных инвесторов в проекте Tkeycoin окажет существенное влияние на рост активов компании в первую неделю листинга. Новый максимум может быть зафиксирован на отметке $7, достигнув психологического барьера в начале торгов.

Другая часть сообщества уверена, что Tkeycoin ждет более стремительный рост, чем ожидалось ранее, об этом свидетельствуют успешный запуск сети, развитие технологий и появление новых продуктов на базе Tkeycoin.

В настоящее время компания TKEY завершает экспертизу цифровой финансовой экосистемы (ЦФЭ) Tkeycoin. Платформа позволит реализовывать быстрые платежи на более высоком качественном и технологическом уровне и в дальнейшем может стать одной из основных составляющих глобальной цифровой экономики.

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