Tkeycoin ждет более стремительный рост, чем ожидалось ранее

Российская криптовалюта Tkeycoin, которая в ближайшие недели будет торговаться на международных биржах запустила масштабный розыгрыш в честь запуска первых блокчейн-продуктов с призовым фондом 500 000 USD.
В мире Tkeycoin рассматривается, как высокотехнологический стартап, технологии которого будут применены в финансовой и экономических сферах деятельности, многие выразили заинтересованность в его развитии.
Россия выбрана для пилотного запуска, как страна происхождения проекта, где люди заинтересованы не только в выгодных инвестициях, но и в их сохранности и анонимности, лучшие гарантии чему дает пока только Tkeycoin.
В условиях престижного конкурса TKEY 500000 - все участники получат призы от $325, $10000 и более в цифровых активах компании TKEY DMCC. Основное преимущество конкурса, что абсолютно все участники смогут произвести обмен активов компании на мировых биржах или придержать их до будущего роста. Выпуск пилотных продуктов и поддержка на государственном уровне сулит проекту большое будущее, а значит и все инвесторы будут в плюсе.
Напомним, TKEY DMCC недавно презентовала свои решения депутатам из 42-х стран, об этом сообщают «Известия» (https://iz.ru/872446/2019-04-26/tkey-predstavila-svoi-resheniia-tkeycoin-parlamentariiam-iz-42-stran). В рамках форума руководители группы IT-компаний TKEY провели несколько встреч с представителями стран АПА, которые заинтересованы в цифровизации экономики и видят в ней возможности для развития свободной торговли. Внедрение системы блокчейн на государственном уровне они посчитали перспективной идеей и поддержали инициативу TKEY начать в ближайшее время подготовительный этап к реализации пилотных проектов.
По мнению специалистов, участие крупных государственных инвесторов в проекте Tkeycoin окажет существенное влияние на рост активов компании в первую неделю листинга. Новый максимум может быть зафиксирован на отметке $7, достигнув психологического барьера в начале торгов.
Другая часть сообщества уверена, что Tkeycoin ждет более стремительный рост, чем ожидалось ранее, об этом свидетельствуют успешный запуск сети, развитие технологий и появление новых продуктов на базе Tkeycoin.
В настоящее время компания TKEY завершает экспертизу цифровой финансовой экосистемы (ЦФЭ) Tkeycoin. Платформа позволит реализовывать быстрые платежи на более высоком качественном и технологическом уровне и в дальнейшем может стать одной из основных составляющих глобальной цифровой экономики.
Очень часто сдача недвижимости в аренду – квартиры, дома или комнаты – становится единственным вариантом выживания пенсионеров и граждан предпенсионного возраста. Однако чтобы не столкнуться с различными непр...
Недавно мне установили II группу инвалидности и назначили пенсию по инвалидности. У меня две дочери-школьницы. В Пенсионном фонде мне сказали, что поскольку девочки ещё несовершеннолетние, мне положена надбав...
Популярная последние несколько лет программа «Дачная амнистия», позволяющая оформить в собственность дачные постройки в упрощенном порядке, рассчитана далеко не на все объекты недвижимости и требует небольшой...
До 1 марта 2019 года дачный дом можно было узаконить в упрощенном порядке, т.е. без разрешения на строительство. Подобный порядок получил неофициальное название «дачная амнистия». Однако, упрощенный порядок о...
Кто не мечтал о собственном доме, саде или небольшом огородике за городом? А может вы хотели завести животных и заниматься фермерским хозяйством? Теперь это возможно почти без вложений (но, естественно, предп...
Один из крупнейших операторов фискальных данных OFD.ru принял участие в ежегодной отраслевой конференции CNews «ИТ в ритейле 2019» и представил IT-директорам и экспертам крупнейших компаний ритейла лучшие реш...
Мы уже рассказывали о возможностях льготного получения земли в России для ведения фермерского хозяйства, это может быть актуальным для пожилых людей, решившихся "взять судьбу в свои руки". Расскажем еще о под...
Сказочный круиз, свадьба у внучки, санаторно-курортный отдых, хорошее лечение - на решение этих и других, возможно, не таких масштабных вопросов, человеку могут понадобиться деньги. Может и просто возникнуть ...
Сидят в своём кабинете, окружив себя непонятными бумажками, попутно расставляя штампы в многочисленных копиях документов. Работа нотариуса в России успела обрасти народными мифами и легендами, но что эти люди...
Сейчас функционирует очень много сервисов, которые могут помочь сориентироваться в предложениях МФО. Один из тех, на которые стоит обратить внимание, информационный портал frombanks.ru. Здесь сосредоточено мн...
Сегодня многие граждане даже после выхода на пенсию пытаются найти способ дополнительного заработка. Актуально это и для "предпенсионеров", людей пострадавших в результате "пенсионной повышки" и рискующих выл...
В Пенсионном фонде России (ПФР) перечислили категории граждан, имеющих право на получение двух пенсий. Это участники Великой Отечественной войны и блокадники, которые получают пенсию по инвалидности и страхов...
Недавно мне установили II группу инвалидности и назначили пенсию по инвалидности. У меня две дочери-школьницы. В Пенсионном фонде мне сказали, что поскольку девочки ещё несовершеннолетние, мне положена надбав...
В Пенсионном фонде России (ПФР) перечислили категории граждан, имеющих право на получение двух пенсий. Это участники Великой Отечественной войны и блокадники, которые получают пенсию по инвалидности и страхов...
Пенсионный фонд России завершил прием заявлений граждан о переводе пенсионных накоплений в рамках переходной кампании 2018 года. Согласно подведенным итогам, за прошлый год поступило 1 956,2 тыс. заявлений. П...
Пенсионный фонд России завершил перерасчет пенсий большинства сельских пенсионеров с учетом изменений, вступивших в силу с нового года. По итогам проведенной работы, повышены выплаты более 803 тыс. неработающ...
С 1 января 2019 года в России начался переходный период, устанавливающий новые параметры пенсионного возраста. Мягкую адаптацию к ним помогут обеспечить небольшой шаг повышения, который в первые несколько лет...
С 2019 года в России начнется переходный период, устанавливающий новые параметры пенсионного возраста. Мягкую адаптацию к ним помогут обеспечить небольшой шаг повышения, который в первые несколько лет состави...
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.