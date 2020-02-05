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Типы игр на мобильные устройства: во что можно посоветовать развлекаться пожилым

Ксения ДАВЫДОВА   
05 Февраля 2020 г.
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Типы игр на мобильные устройства: во что можно посоветовать развлекаться пожилым

Невозможно представить сегодня современную жизнь без мобильного телефона. С его помощью можно всегда оставаться на связи, фотографировать понравившиеся моменты и снимать интересные видео, смотреть кино и читать книги, освещать себе путь и помещение, если вдруг рядом нет источника света, записывать важные разговоры на диктофон, фиксировать пройденное в день для поддержания здоровья количество шагов и многое другое. А еще на мобильных устройствах можно играть и занять себя таким развлечением в ожидании, к примеру, очереди к врачу, к специалисту пенсионного фонда, соцзащиты и т.д. Ну и что, что нам уже немало лет! В душе-то все равно мы остаемся детьми, а значит, и поиграть иногда не грех.

Игры можно устанавливать себе на телефон, часто за контент ничего платить не надо. Скачал несколько развлечений и можно начать играть бесплатно.

Популярным жанром для представителей старшего поколения, особенно для женщин, можно назвать игры типа «три в ряд». Они предлагаются в самых разных версиях, от шариков до всевозможных конфеток. Смысл – собрать на поле рядом три одинаковых символа. После чего они исчезнут, а игра продолжится дальше.

Востребованностью на мобильных устройствах пользуются разные виды тетриса. Это простые головоломки, которая представляют собой поле и падающие сверху вниз на нем разного формата фигуры. Фигурки нужно правильно, еще в их полете, успеть развернуть и в итоге сложить так, чтобы горизонтальные линии поля заполнились полностью. И тогда последние тоже будут исчезать.

Хороший вариант мобильных развлечений для тех, кто хочет быть эрудированным и расширять свои знания, игры типа «Поля чудес» или «Кто хочет стать миллионером». Имеются среди предложений всевозможные диктанты с проверкой орфографии и пунктуации, математические задачи и примеры, вопросники на самые разные темы – от Космоса до океанов Земли и т.д.

Популярны на мобильных устройствах бродилки. Иногда темп игры предусмотрен в них очень быстрый (можно такие развлечения внукам посоветовать), а в иных – умеренный. Тогда и бабушки, и дедушки точно запросто могут с игрой справиться. Цель подобных развлечений – чтобы герой проходил разные препятствия и по ходу собирал монетки или другие призовые символы, дающие в итоге какие-нибудь привилегии, бонусы и т.д.

Скучать с мобильными играми ни в какой очереди и в других местах ожидания не придется. Наоборот эта хорошая находка для тех, кто не желает терять ни минуты драгоценного времени.

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