«Ты помнишь, как все начиналось...»: переиздана книжка про рок-музыку в СССР

Издательство «РИПОЛ классик» переиздает нашумевшую двадцать лет назад книгу Александра Кушнира «100 магнитоальбомов советского рока. 1977–1991: 15 лет подпольной звукозаписи».

Это, в известной мере, уникальный труд. Хотя бы по той причине, что исследование записанных на бобины (магнитофонные катушки) музыкальных откровений отечественных андерграундных музыкантов — тема узкоспециальная, применимая исключительно к СССР. Ни для кого не секрет, что официально издавать свои записи на виниле наши рокеры получили только на излете перестройки. А до этого альбомы доморощенных рок-героев расходились (в ряде случаев даже разлетались) по стране при помощи магнитофонных пленок.

Предысторию написания данного скрупулезного исследования Александр Кушнир рассказал газете «Культура»:

«К началу 90-х годов прошлого столетия у меня накопилась, рискну предположить, самая обширная в стране подборка подпольной рок-прессы — рукописных, машинописных текстов, первых ксерокопий. И, по результатам архивации этих работ, мною была написана книга «Золотое подполье. Полная иллюстрированная энциклопедия рок-самиздата», посвященная, скажем так, обратной стороне музыкального бизнеса — а именно журналистике. И однажды, на международной книжной выставке в Праге в 1992 году, немцы очень заинтересовались моей экспозицией, посвященной подпольной прессе, и пригласили на книжную выставку во Франкфурт — а это одно из самых статусных и крупных мероприятий, проводимых в области издательского бизнеса.

Там мне впервые попали в руки книги из серии «100 великих...». Ну, вы знаете: 100 лучших альбомов 1960-х, 1000 песен, которые вы должны услышать, прежде чем отправиться на тот свет, и все в таком духе. Издания эти были классно оформлены, грамотно написаны, четко структурированы — и тут меня осенило: а почему бы не попытаться сделать нечто подобное, но применимое к отечественной рок-истории? Легко догадаться, что раз уж у меня собралась такая внушительная коллекция рок-прессы, то и катушек с записями молодых героев отечественного рок-н-ролла тоже было предостаточно. Таким образом, первые зерна «100 магнитоальбомов советского рока» были посеяны.

Без ложной скромности могу отметить, что на тот момент идея издания подобного литературного труда была весьма своевременной и свежей. Это сейчас вы в любом книжном магазине можете найти исследования вроде «100 способов как похудеть» или «100 способов как поумнеть». А тогда, в 90-х, ни о чем подобном и речи быть не могло. В общем, на протяжении нескольких лет я ездил по стране, взял несколько сотен интервью, так постепенно книга и обрела осязаемые формы.

А почему возникла идея переиздания? В основном по двум причинам. Во-первых, красивая дата: все же книга вышла двадцать лет назад, чем не повод напомнить? А во-вторых, и это поважнее будет, я вижу, что подрастающему поколению, которому вся эта субкультура самодельных магнитофонных альбомов, по вполне понятным историческим причинам, неведома, все же искренне интересно, откуда произрастают корни у нашего рок-движения.

Естественно, за истекший период времени книга в разнообразных самодельных вариантах прочно обосновалась в интернете. Кто-то просто копировал отдельные главы, кто-то пытался их озвучивать фонограммами упомянутых в книге альбомов. Все это было весьма приятно, но каждый раз при перечитке меня сверлило назойливое желание что-либо изменить, исправить или дополнить.

Знаете, такая возможность у меня была, но я не колеблясь решил от нее отказаться. Вплоть до сохранения в аутентичном варианте некоторого количества мелких неточностей — с моей точки зрения, не сильно принципиальных.

В общем, в итоге я предложил издателям сохранить первоначальный замысел, и по этой причине каких-либо существенных изменений в тексте практически нет. Вашему вниманию предлагается книга, предельно близкая по духу и букве к тиражу 20-летней давности»...

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Если кто из исследователей, любителей и знатоков русского рока и возьмется взвалить на себя колоссальный труд с целью «переплюнуть» работу Кушнира, то сделать это будет очень непросто. Магнитофонные альбомы нашего рок-подполья — золотой архив, который надо не только досконально знать, его необходимо любить. А в этом Александру Исааковичу уж точно не откажешь.

Юным рок-неофитам, привыкшим не то что к CD, MP3, но и к куда более навороченным цифровым форматам, возможно, будет странновато читать о том, что было время, когда свои первые записи иные — в будущем известные всей стране — музыканты делали на фотоаппараты и примитивные диктофоны.

Да, время пронесло через десятилетия имена иных коллективов, о которых идет речь на страницах издания («Кино», «Наутилус Помпилиус», «Зоопарк», «Алиса», «Крематорий», «Гражданская оборона», «Агата Кристи», «ДДТ», «Ноль»), но кому-то будет странновато впервые узнать о таких коллективах, как, например, «Трубный зов», «Оберманекен», «Проходной двор» или, скажем, «Стук бамбука в 11 часов».

По инф. portal-kultura.ru

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