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The St. Regis Maldives и яхта Norma – возможность прикоснуться к истории
Ксения ДАВЫДОВА   
09 Октября 2018 г.
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The St. Regis Maldives и яхта Norma – возможность прикоснуться к истории

В The St. Regis Maldives Vommuli Resort появилась новая 20-метровая частная яхта Norma, которая вмещает до 8 гостей и прекрасно подойдет для семейных и романтических круизов.

Norma располагает полностью оборудованной кухней, 4 каютами и встроенной звуковой системой. В стоимость аренды входят услуги экипажа (4 чел.), в том числе услуги персонального шеф-повара.

Имя "Norma" уходит корнями в историю бренда St. Regis. Более 130 лет назад, американский миллионер и основатель первого отеля The St.Regis в Нью-Йорке Джон Джейкоб Астор IV, приобрел самую большую в мире частную яхту, которую назвал в честь принцессы Nourmahal, героини поэмы «Свет гарема» Томаса Мура. Позже Джон Джекоб Астор IV сменил её имя на более короткое Norma.

The St. Regis Maldives и яхта Norma – возможность прикоснуться к истории

Об отеле

Курортный отель The St. Regis Maldives расположен на частном острове Воммули (в 40-мин. от Мале) среди пышных тропических лесов и белопесчаных пляжей с видом на мерцающую гладь Индийского океана. Отель был открыт в 2016 году, состоит из 77 вилл и занимает девять гектаров атолла Даалу.

Виллы на воде в форме ската манта, бар – в форме китовой акулы, спа-центр напоминает лобстера, а библиотека – спиральную ракушку. Архитектуру и дизайн спроектировала в стиле роскошной тропической резиденции компания Warner Wong Design, которая в 2015 году была удостоена награды на Всемирном фестивале архитектуры в номинации «Новаторство в гостиничной сфере».

Подробнее по ссылке: https://www.marriott.com.ru/hotels/travel/mlexr-the-st-regis-maldives-vommuli-resort/.

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