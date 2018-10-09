The St. Regis Maldives и яхта Norma – возможность прикоснуться к истории

В The St. Regis Maldives Vommuli Resort появилась новая 20-метровая частная яхта Norma, которая вмещает до 8 гостей и прекрасно подойдет для семейных и романтических круизов.

Norma располагает полностью оборудованной кухней, 4 каютами и встроенной звуковой системой. В стоимость аренды входят услуги экипажа (4 чел.), в том числе услуги персонального шеф-повара.

Имя "Norma" уходит корнями в историю бренда St. Regis. Более 130 лет назад, американский миллионер и основатель первого отеля The St.Regis в Нью-Йорке Джон Джейкоб Астор IV, приобрел самую большую в мире частную яхту, которую назвал в честь принцессы Nourmahal, героини поэмы «Свет гарема» Томаса Мура. Позже Джон Джекоб Астор IV сменил её имя на более короткое Norma.

Об отеле

Курортный отель The St. Regis Maldives расположен на частном острове Воммули (в 40-мин. от Мале) среди пышных тропических лесов и белопесчаных пляжей с видом на мерцающую гладь Индийского океана. Отель был открыт в 2016 году, состоит из 77 вилл и занимает девять гектаров атолла Даалу.

Виллы на воде в форме ската манта, бар – в форме китовой акулы, спа-центр напоминает лобстера, а библиотека – спиральную ракушку. Архитектуру и дизайн спроектировала в стиле роскошной тропической резиденции компания Warner Wong Design, которая в 2015 году была удостоена награды на Всемирном фестивале архитектуры в номинации «Новаторство в гостиничной сфере».

Подробнее по ссылке: https://www.marriott.com.ru/hotels/travel/mlexr-the-st-regis-maldives-vommuli-resort/.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ