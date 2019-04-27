Термобелье как современное решение

Не так давно нижнее белье человека изготавливалось исключительно из шерсти или хлопчатобумажных материалов. Однако человек заметил, что в результате активной деятельности (например, спортивных занятий или физической работы) кожа человека выделяет значительные объемы влаги. Эта влага накапливается в тканях белья, что способствует снижению теплоизоляционных характеристик изделия. Человеческому организму приходится прикладывать добавочные усилия, связанные с испарением влаги, на что уходит энергия. Такое белье будет сохнуть дольше. В результате появился новый тип белья – термобелье.

Сегодня термобелье очень часто выполняется из синтетических материалов – они эффективно выводят влагу и не впитывают ее. Не так давно у белья из синтетики был существенный минус – малоприятный и очень въедливый запах. У современных тканей нет этого недостатка – напротив, они обладают антибактериальными характеристиками. В сравнении с синтетическим, белье из шерсти выводит влагу при помощи впитывания. Очень мягкое термобелье выполняется из шелка и ангоры. Разумеется, натуральные материалы обеспечивают при контакте с телом более приятный набор ощущений, и поэтому их советуют использовать для повседневного ношения. Последние разработки в сфере термобелья предусматривают комбинацию синтетики и натуральных материалов. Плюсы синтетики состоят в большой цветовой палитре, простоте стирки и легкости.

Обратите внимание – по-настоящему качественное термобелье дорого стоит, однако прослужит верой и правдой многие годы, не утратив оригинального внешнего вида и собственных свойств (больше тут). Термобелье незаменимо в рамках повседневной носки – тело дышит, экономит затраты энергии, а оптимальная температура тела человека сохраняется. Более того, современное термобелье позволяет женщине выглядеть более элегантно – легкий тканевой блеск, облегающий силуэт, строгие линии – все это идеально соответствует модным веяниям.

Носить термобелье можно при любой погоде и даже детям, которые чрезвычайно активны, и поэтому нуждаются в терморегуляции. Термобелье – умное решение проблем с теплом в любой сезон!

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