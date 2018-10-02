Теплые полы от компании "ЭлектроДруг": где приобрести и несомненные плюсы системы

Теплые полы с каждым годом завоевывают популярность у все большей аудитории. При ремонте помещений такой вид комфорта будут рады обеспечить себе, наверное, все люди.

Электрический подогрев уже хорошо зарекомендовал себя у потребителей. Те, кто имеет в своих помещениях систему "теплый пол", отмечают, что несут благодаря регуляторам низкие эксплуатационные расходы, также в плюсах выделяют простоту облуживания и управления, высокую надежность и отличную работоспособность системы. Если в помещении предусмотрена система "теплый пол", комфортно будет здесь не только людям, но и братьям нашим меньшим. С удовольствием погреются на уютной поверхности кошки, собаки и некоторые другие животные, которые сосуществуют рядом с человеком.

В Украине тоже можно оснастить нужное помещение электрическими теплыми полами. Выбрать "теплый пол" в этой территории можно пройдя по данной ссылке: e-dryg.com.ua. Это магазин ЭлектроДруг Одесса. Здесь имеется большой выбор электрических теплых полов (в стяжку, под плитку, под ламинат), есть и линейка терморегуляторов. Покупатель магазина может рассчитывать на профессиональную консультацию про выборе "теплого товара". Доставка, как отмечено на сайте, осуществляется по всей Украине. Нажав на разделы "теплый пол под плитку", "теплый пол под ламинат" и так далее, пользователь получит более подробную информацию по выбранной позиции. На сайте отмечено, что если вместе с системой "теплый пол" покупается и терморегулятор, то скидка на последний составит 10%. Типов терморегуляторов в магазине много: цифровой, механика, с программой, двухзонный, в розетку и т.д. Озвучены адреса, где можно приобрести терморегуляторы, также заказ оформляется через форму "заказать здесь".

Вернемся к положительным моментам в системе "теплый пол". Кроме вышеперечисленных потребители отмечают равномерное нагревание, отсутствие циркуляции пыли, безопасность. Температуру при помощи регуляторов можно поддерживать в необходимых параметрах, воздух при работе "теплых полов" не пересушивается. Систему можно применять как основной способ обогрева помещения, так и как дополнительный. В ванных комнатах на теплых полах отлично просушивается обувь, что актуально практически в любой период года. Весна, зима, лето, осень - в любом сезоне бывают дни с осадками, и обувь от этого становится мокрой. И теплый пол при решении проблемы "реанимации" обуви будет просто необходим.

Теплый пол является не самым дешевым удовольствием, да и установка системы требует от хозяев некоторых подвижек в части ремонтных работ, зато все усилия потом с лихвой окупятся абсолютным комфортом в помещении для всех домочадцев.

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