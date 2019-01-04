Тема про зубы может быть не только "больной", но и интересной

Некоторое время назад желтым цветом зубов мир удивляли европейцы. А все дело в том, что в моде были белоснежные лица. И представители высшего общества не гнушались использовать желтый краситель для своих зубов, стремясь на их фоне сделать цвет лица светлее и благороднее.

Большим зубастиком можно назвать кого бы вы думали... улитку. Ведь у этого симпатичного брюхоногого моллюска с домиком зубов целых 25 тысяч.

Чем только не пользовались древние стоматологи, чтобы избавить пациента от больного зуба! А вот японские врачеватели не пользовались оказывается ничем, а удаляли проблемные зубы просто голыми руками. Как хорошо, к слову, что стоматологическое направление от тех методик далеко шагнуло вперед. Стоматологический журнал будет держать профессионалов и всех интересующихся в курсе актуальных новостей, прогрессивных технологий, интересных и полезных разработок. Здесь можно познакомиться с личным опытом докторов, почитать аналитику и также пройти обучение.

Кариес считается самой распространенной болезнью зубов. Риск его образования может снизить какао-порошок. А значит тем, кто хочет иметь здоровые зубы, можно обратить внимание на такой продукт, как горький шоколад. Но только стоит помнить, что во всем нужна мера!

И еще о кариесе. Широкое распространение эта болезнь зубов получила в 18 веке. Причиной стало увеличение количества сахарных плантаций и скачок потребления сахара.

В древние времена римским патрициям несколько раз в день чистили зубы рабы. Последние были, кстати, не абы какие, а прошедшие специальное обучение.

Зубы считаются самым крепким материалом человеческого организма, в них находится 99% кальция.

Новые зубные протезы никому не лишние. Древние египтяне, к примеру, изготавливали их из костей животных. Правителям предлагались "заменители зубов" из слоновой кости. Протезы прикрепляли золотыми нитями к здоровым зубам. Были, оказывается, протезы и из панцирей мидий, их изготовлением в древности занимались инки.

Зубы сверлить люди умели очень давно - еще около 9 тысяч лет назад.

На счету Петра Первого свыше 70 вырванных зубов, ведь царь в свое время научился их вдергивать. А вот есть по количеству вырванных зубов просто ошеломляющий рекорд, он закреплен за итальянским монастырским доктором. Последний за 36-летнюю практику смог вырвать больше 20 миллионов зубов. Какая же профессиональная востребованность была у этого врача! Можно даже и позавидовать.

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