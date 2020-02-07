Телезачатие?

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Интересные факты и события

Джентльмен и леди

Жизнь Майкла Коропиша, художника-портретиста из Большого Манчестера (Англия), сложно назвать обычной.

Несмотря на то, что ему 24 года, он не считает себя детищем современного мира и предпочитает жить в викторианской эпохе. Майкл носит соответствующую одежду и называет себя истинным джентльменом – образованным и прекрасно воспитанным.

Майкл – завидный холостяк, и с ним пытались познакомиться многие девушки, но для них есть плохая новость: похоже, что сердце художника больше не свободно. Он встретил 21-летнюю актрису Шарлотту Бриндли, которая тоже без ума от конца XIX века. Она стала для Майкла женщиной мечты, ведь Шарлотта тоже одевается соответственно ушедшей эпохе и, как и положено было девушкам в то время, отличается воспитанием и скромностью.

Остаётся только пожелать счастья молодым людям, которые сейчас переживают волнительный период свиданий. Впрочем, Майклу уже не терпится пойти дальше и пригласить любимую в гости, где она сможет не только выпить с ним чаю, поиграть в крокет и помузицировать на пианино, но и полюбуется на викторианскую обстановку и множество антикварных вещиц.

МГ: Как часто людей настигает ностальгия по прошедшим временам, о которых они имеют самые поверхностные представления! И, кажется, что тогда было все так романтично, так безоблачно, так беспроблемно! Чудеса творит человеческая память…

Сам не знаю…

Люди не перестают удивлять мир своими странными выходками. Так, например, в СМИ недавно сообщили о необычном решении жителя ЮАР Вернона Крюгера, который уже два месяца сидит в бочке на высоком столбе.

Как выяснил «Рамблер», мужчина преспокойно сидит в пятисотлитровой винной бочке, установленной на 24-метровом столбе. Это продолжается уже два месяца, и заканчивать свои посиделки мужчина не планирует. На этот раз он надеется просидеть там хотя бы 80 дней. Но зачем он это делает?

Оказалось, Крюгер просто ставит рекорды. Еще в прошлом веке кто-то решил попробовать просидеть в бочке на столбе целых 54 дня, и ему это удалось. Видимо, такое необычное занятие заинтересовало Крюгера, и он решил в 1997 году побить этот рекорд, просидев в бочке 67 дней.

Ну, а спустя немного больше двадцати лет мужчина решил сам побить свой же рекорд. Причем он его побил еще 21 января, но сидеть в бочке продолжил, что не очень-то порадовало его жену и детей.

Сам же Крюгер рассказывает, что на самом деле у него есть мобильный телефон и связь с миром (уверены, что на высоте и сеть ловит лучше!). При этом его тело уже приспособилось к условиям – он спит ночью, а с утра делает зарядку. Еду ему привозят прямо из ресторанов и поднимают в ведре по тросу.

Интересно, что в туалет он тоже ходит с помощью ведра, которое спускает «специально обученным людям».

Развлекается мужчина, просто помахав прохожим или что-то крикнув. Ну, а заберут мужчину из бочки с помощью вертолета, точно так же, как он туда и забрался.

МГ: Общественность так и не поняла, зачем Крюгер бьет свои же рекорды, но более веских причин месяцами сидеть в бочке на высоком столбе мужчина не назвал, объясняя это тем, что он просто забыл, для чего это делает...

Телезачатие?

В США женщина европеоидной расы подала в суд на чернокожего актера порнофильмов. Об этом сообщает портал Hot-info.Ru. По мнению 38-летней Дженнифер Стюарт, именно он виноват в том, что она, белая женщина, родила младенца-негритенка.

По словам Дженнифер, спустя неделю после того как она посмотрела фильм, она ощутила тошноту. Тест на беременность дал положительный результат. После родов мама укрепилась в уверенности, что это ребенок того самого актера, которого она видела на экране.

Мужу – тоже белому – факт рождения чернокожего малыша женщина объяснила следующим образом. Она заявила, что малыш был зачат во время просмотра порнофильма в формате 3D.

Примечательно, что муж поверил в эту версию. «Я считаю это вполне возможным. 3D-фильмы очень реалистичны. С сегодняшними технологиями даже невероятное становится возможным!» – говорит Эрик, супруг Дженнифер.

МГ: Да здравствует глубокая вера в новейшие технологии и верность супругов!

О пользе кино

Незнакомец, который пришёл в бар пообедать, и не думал, что отныне будет обязан жизнью бармену.

Заметив, что клиент подавился стейком, бармен не медлил – он бросился к мужчине и очень вовремя и удачно помог ему, применив прием, который увидел во время просмотра фильма «Спасатели Малибу», из чего можно сделать вывод, что кино всё-таки является полезным времяпрепровождением, во время которого можно узнать что-то новое и важное…

МГ: Оказывается, как полезно показывать в фильмах практические приемы выживания! Жаль, что наши режиссеры редко используют эту особенность кино.

Беконовый пластырь

Для людей, желающих отказаться от мяса, профессор экспериментальной психологии Оксфордского университета (Англия) Чарльз Спенс изобрел беконовый пластырь. Он уверен, что у изобретения большое будущее.

Учёный объединился с компанией Strong Roots, производящей растительную пищу, и сообща они создали очень интересный пластырь. Суть странного изобретения состоит в том, что определённые запахи могут влиять на человеческий мозг – например, уменьшить тягу к еде. Пластырь клеится на кожу и чем-то напоминает никотиновый, но у него другой принцип действия. Достаточно поскрести его ногтем, и вы почувствуете запах жареного бекона, после чего, как уверяет Чарльз, вам не захочется угощаться реальным беконом.

Профессор утверждает, что его новинка, которая сейчас проходит тестирование, поможет людям, решившим встать на путь вегетарианства, но постоянно испытывающим тягу к мясу. Впрочем, у пластыря имеются и противники, не верящие в его эффективность. Есть люди, которые заявляют, что после запаха аппетитного жареного бекона им, наоборот, ещё сильнее захочется его скушать.

МГ: Сдается, что те, кто считает запах бекона привлекательным, вряд ли оценят изобретение. Очень может быть, что применение этого пластыря даст обратный эффект… И вообще, так ли уж необходимо человечеству отказываться от употребления мяса?!

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