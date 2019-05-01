Телевизор: особенности выбора и кто поможет это сделать, если нужен Самсунг

Телевизор - незаменимая техника, имеющаяся практически в каждом доме. Сейчас среднестатистическая семья поможет позволить себе даже не один телевизор, как в основном было раньше, а несколько - по необходимости в каждую комнату и еще вдобавок на кухню. Чтобы выбрать это умное "окошко в мир", нужно тщательно подготовиться. Ведь в магазинах представлены и разные марки, и разные модели. Попробуй тут не запутайся и приобрети именно то, что надо! Отличную помощь в этом вопросе может оказать сервис "Омега" (https://omegapost.ru). Специалисты этого проекта, скрупулезно изучив тв-сегмент, мнения экспертов и отзывы потребителей, составили лучшие модели телевизоров Самсунг.

Таких моделей получилось 18. Напротив каждой на сайте обозначена цена. И покупателю, ориентирующемуся именно на эту позицию, очень удобно, не тратя время даром, обратиться сразу к той технике, которую он может себе позволить в плане финансов.

Кликнув на каждый представленный в рейтинге телевизор, пользователь сервиса увидит ценовую категорию техники, режим (например, HDR), тип (например, ЖК (LCD), обозначенные плюсы модели. И далее можно посмотреть более детализированную информацию. В общем, если покупателя привлекают телевизоры именно этого популярного бренда, материал "Рейтинг лучших телевизоров Самсунг" может прекрасно сориентировать в вопросе выбора.

К слову, данный проект посвящен не только телевизорам известной марки Самсунг. Сайт содержит также много других объективных обзоров и рейтингов, касающихся разных товаров. Здесь применяется специальная система составления рейтингов, которая учитывает объективные показатели, оценки экспертов и отзывы пользователей.

Выбор телевизора: на что обратить внимание

Когда заходишь в магазин, то невольно обращаешь внимание, что изображение техника передает по-разному. Этого нюанса можно не заметить, если смотреть лишь на один телевизор. Но когда их несколько, сразу видно, где качество картинки лучше. И поэтому, выбирая технику, стоит немного подковаться в знании ключевых характеристик.

Одна из них - яркость. Данный параметр позволяет видеть хорошее изображение при нормальной, сильной и слабой освещенности помещения. Оптимальное значение яркости - 250-400 кд/м². Больше диагональ телевизора - значение яркости будет выше и наоборот. Яркость не должна "зашкаливать", иначе после просмотра у человека будут болеть глаза.

Угол обзора телевизора должен быть большой. При покупке техники стоит с разных сторон посмотреть на тв-картинку. При выборе к рассмотрению стоит принять телевизоры, у которых величина угла обозначена не меньше 175 градусов.

Важно в телевизоре разрешение экрана. Эта характеристика указывает на количество точек, которые используются для формирования изображения на экране. Разрешение обозначается двумя величинами Первая цифра говорит о количестве пикселей по горизонтали, вторая - по вертикали. Чем больше будет точек, отмечают специалисты, чем лучше в телевизоре четкость и цветопередача.

Еще одна ключевая характеристика техники - диагональ. Она измеряется в дюймах и имеет разные цифры. При выборе оптимальной диагонали телевизора стоит учитывать расстояние, с которого будет осуществляться просмотр. Рекомендация в дистанции - 3-4 диагонали экрана. Стоит понимать, что чем ближе к телевизору сядет зритель, тем виднее ему будут недостатки изображения. Здесь нужно придерживаться золотой середины.

Есть еще и другие характеристики, которые при выборе также важны. Например, контрастность. Кроме того, многие покупатели требовательны к возможностям подключений. Сегодня к современным телевизорам можно подключить разные виды оборудования: флешку, видео- и фотокамеру, антенну, компьютер, консоль для игр и т.д. Стоит обратить внимание на количество разъемов и их расположение, актуальные из них HDMI, USB, скарт и ряд других.

Что необходимо при выборе телевизора пенсионерам

У пенсионеров свои предпочтения при выборе. Например, для них очень важна простота использования техники. Привычный пульт управления должен быть обязательно. Ценовая категория обычно касается среднего сегмента.

А интеллектуальные функции, которые находят запрос у молодых людей, у представителей старшего возраста не имеют первостепенного значения.

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