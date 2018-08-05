Телеведущая, певица, дизайнер, писательница, а теперь ещё и владелица хлебопекарного бизнеса: всё о новом приобретении Ольги Бузовой и её амбициях

По информации женского интернет-журнала «Клео», певица и ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова приобрела хлебозавод в Подмосковье. Производство собственной продукции телеведущая намерена начать с чёрного, белого и зернового хлеба со злаками и отрубями, а уже потом предприятие может перейти и на другие виды сдобных изделий. Своё приобретение певица объяснила популярностью хлебобулочных товаров, которые всегда пользуются большим спросом.

В ближайших планах Бузовой успеть до осени внести в ассортимент её кафе «BuzFood» свежий хлеб с завода, так что посетители этого заведения, среди которых немало фанатов телеведущей, смогут первыми опробовать продукцию своего кумира. По словам Бузовой, думать о дальнейшем распространении хлеба пока рано, хотя уже имеются задумки по продвижению товара в крупные торговые сети. Так что, вполне возможно, что когда-нибудь мы сможете увидеть хлеб с завода телеведущей на полках супермаркетов. Причём останавливаться на этом Бузова не намерена, ведь у неё уже имеется проект производства эксклюзивного шоколада, который в ближайшее время смогут оценить жители столицы.

Глядя на серьёзные амбиции телеведущей, которые, к слову, начали ярко проявляться после её развода с Дмитрием Тарасовым, не грех вспомнить о прошлых попытках Бузовой проявить себя в различных отраслях. Но здесь сразу же встаёт вопрос о рентабельности её проектов, поскольку не все они оказались достаточно успешными. Конечно, о телевизионной карьере заикаться не стоит, да и в дизайне женской одежды Бузова преуспела, но вот остальные её стремления не всегда получали высокую оценку.

К примеру, продажи книг под названием «Цена счастья», страницы которых были пропитаны ароматом эксклюзивных духов, в один момент резко упали, из-за чего у телеведущей также появились проблемы с издателями. Тираж до сих пор до конца не продан.

Нечто подобное можно сказать и о вокальных данных Бузовой, которые были раскритикованы профессиональными музыкантами. Впрочем, сама телеведущая считает такое состояние дел несправедливым и сокрушается из-за того, что не получила заслуженные, по её мнению, награды.

И напоследок стоит вспомнить о кафе «Buzfood», посетители которого жалуются на высокие цены и отсутствие нормальной посуды. Как бы то ни было, пока рано загадывать на будущее хлебозавода телеведущей: время покажет, к чему могут привести подобные стремления.

По информации женского интернет-журнала «Клео»: https://www.kleo.ru .

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