Телефонные мошенники не дремлют: познакомимся с популярными схемами обмана

Во многих сферах можно нарваться на аферистов. Орудуют так называемые джентльмены удачи и в телефонном направлении. Так как телефоны есть сейчас практически у всех людей, то и объектом мошенников может стать практически каждый.

Существуют разные мошеннические схемы, с помощью которых аферисты пытаются выманить у граждан деньги. Например, среди популярных, как сейчас говорят, разводов, «беда с родственником». На телефон звонит «представитель полиции» и сообщает, что, к примеру, сын, дочь (брат, сват и т.д.) попали в отделение за незначительное преступление. И чтобы не было заведено уголовное дело, нужно заплатить определенную сумму. «Полицейский», естественно, не хочет афишировать взятку и настаивает на передаче денег в далеком от его службы месте. Деньги надо доставить по адресу, который будет указан.

Другая схема – приходит смс якобы от родственника, где он просит пополнить ему баланс. Ключевое слово здесь «якобы». В таком случае стоит перезвонить этому родственнику и убедиться, что от него действительно исходила какая-то просьба.

Еще одна из распространенных уловок базируется на возврате средств. Владельцу телефона (или пользователю устройства) приходит смс, что его счет пополнен на, допустим, 150 рублей. Гражданин, конечно, удивлен, кто бы это мог сделать. И тут же звонок от незнакомого человека, который объясняет, что это он ошибся в цифрах и случайно пополнил владельцу (пользователю) телефона баланс. Конечно, далее следует просьба вернуть деньги обратно. И человек, не проверив баланс, действительно может деньги «вернуть». А ведь пополнения на самом деле никакого и не было, и аферисту деньги были переведены просто так.

В числе мошеннических схем срабатывает и так называемая «подписка на услугу». На телефон в этом случае приходит смс, что его владелец (пользователь) является подписчиком определенной услуги, к примеру, получает ежедневно прогноз погоды. И если такое оповещение не нужно, надо отправить смс с определенным словом на определенный номер. Как только смс отправляется, у владельца (пользователя) телефона спишутся деньги и исчезнут в неизвестном направлении.

Еще одна схема ориентирована на людской азарт. Опять же на номер телефона приходит смс с предложением поиграть. Человек переводит 10 рублей, а ему возвращается 20, переводит 50 – возвращается 100 и т.д. Сумма постепенно нарастает и когда она уже достигает приличного значения, владелец (пользователь) телефона не получает ничего. Опять обманули.

Работают в телефонной сфере и другие мошеннические схемы. Вывод здесь – не торопиться отвечать, бежать кого-то спасать и отдавать свои средства. Стоит к любому звонку или смс-оповещению всегда относиться с долей осторожности и включать голову, прежде чем что-либо предпринять в ответ на обращение.

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