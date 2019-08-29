Технология Lightning достигла пенсионного возраста. Когда Apple будет вводить обновления?

Пытаемся разобраться, почему технология Lightning стала неконкурентоспособной. Какие варианты решения могут предложить инженеры компании Apple, чтобы поскорее распрощаться с устаревшими стандартами?

Ровно семь лет назад американский производитель портативной техники Apple начал переход с 30 пиновых коннекторов на интерфейс подключения Lightning. На то время это была действительно прорывная и лидирующая технология. Однако за семь лет не было ни одного обновления и теперь Lightning испытывает серьезные проблемы, намекая на то, что пора внедрить что-то более новое и совершенное.

Устаревшая технология имеет четыре существенных недостатка:

Частное использование. Технология Lightning может работать только с продукцией марки Apple и то не со всей. С ней совместимы все доступные модели iPhone, IPod и некоторые iPad, также можно подключить большинство аксессуаров в виде дополнительных зарядных адаптеров или гарнитуры. Здесь возникает уместный вопрос:”Почему нельзя использовать одну технологию для всех устройств марки, почему необходимо иметь в наличии несколько типов кабелей или переходников?”. О том какие типы шнуров существуют вообще, можешь узнать здесь, в статье. Дорогое производство. Оригинальные аксессуары изготавливаются с применением особых технологий и дополнительных элементов, которые требует больших затрат. Например, на изготовление стандартного usb кабеля уходит в несколько раз меньше ресурсов, а результат тот же. Если же брать во внимание несертифицированную продукцию, то она тоже в несколько раз дешевле, но использование ее считается небезопасным. Невысокая скорость. Скорость передачи данных с технологией Lightning соизмерима со стандартами USB 2.0. Существуют конечно и более скоростные варианты, но производитель нигде не указывает эту информацию, поэтому приходиться только догадываться. Лэптопы марки Apple уже давно работают с технологией Thunderbolt, что дает возможность подключать коннекторы стандарта USB Type-C. Скорость передачи в таком случае достигает 45 гбит/с, что превышает показатели Lightning в несколько раз. Скорость зарядки. Телефоны, которые выпускаются под управлением марки Android соревнуются между собой в скорости процесса зарядки. В это время устройства Apple нервно наблюдают за этим в сторонке.

Таким образом, пользователям остается только ждать, когда производитель сделает решительный шаг в сторону новых проверенных технологий и надеятся на то, что произойдет это в ближайшее время.

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