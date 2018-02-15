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Тайна ВВП
По инф. Аргументы недели   
15 Февраля 2018 г.
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Эксперты поспорили о размерах теневой экономики РФ. Расхождения вышли в два раза, сообщают "Аргументы недели".

теневая экономика

НА ДНЯХ глава Росстата А. Суринов внезапно выступил с оценкой теневого сектора, размер которого, по его мнению, лежит в диапазоне 7–15% ВВП. Это от 6, 4 до 13, 8 трлн рублей. Кажется много, но по мировым меркам показатель не то что нормальный, просто отличный. 7–15% укрытой в тени доли ВВП – уровень самых дисциплинированных в налоговом плане стран типа Швейцарии, Японии и Сингапура. Простыми словами, оценка Росстата подозрительно хороша.

Неудивительно, что она не вяжется с другими данными. Скажем, по оценке РАНХиГС, в теневую экономику вовлечены 33 млн взрослых жителей РФ, это 45% трудовых ресурсов страны. В целом независимые эксперты оценивают масштабы тени в 25–30% ВВП, некоторые заявляют даже про 40%.

Самый свежий сторонний отчёт на эту тему появился буквально на следующий день после выступления главы Росстата. МВФ оценил доли теневого сектора в 158 странах мира. По мнению фонда, в РФ она 33, 7%. Из ближних соседей примерно те же цифры у Болгарии и Румынии, из дальних – у Таиланда и Пакистана. Среди развитых стран мы ближе всего к Южной Корее, где тень тоже высока, её оценили в 24% ВВП.

Стоит отметить такой факт. В начале 1990-х гг. теневой сектор превышал половину российского ВВП, в кризисы 1998 и 2008 гг. подскакивал до  45–48%. Но в прошлом, вскоре после кризиса, тень резко шла на убыль. Сейчас теневой сектор не сокращается, с 2014 г. он даже вырос на 1–2%.

По инф. "Аргументы недели"

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