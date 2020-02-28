Тараканы жили в пещерах 99 млн лет назад. И сейчас живут…

Два вида древних тараканов, обнаруженных в образцах бирманского янтаря, стали самыми древними известными науке жителями пещер. Тараканы застыли в смоле, ставшей потом янтарем, примерно 99 миллионов лет назад. А представители семейства, к которому относятся эти виды, живут в пещерах Земли до сих пор.

Оба древних вида тараканов найдены в кусках янтаря, добытых в долине реки Хукаун на севере Мьянмы. Коллектив палеонтологов из Словакии, Китая и Таиланда выявил у древних насекомых целый ряд признаков, характерных для пещерных тараканов, — например, удлиненные ноги и усики, редуцированные глаза и крылья, бледную окраску, отсутствие защитных шипов на ногах.

Один из видов признан представителем неизвестного ранее рода и получил название Mulleriblattina bowangi. Другого таракана признали принадлежащим к уже известному роду Crenocticola. Этот род был выделен в 2019 году, когда двое китайских палеонтологов описали таракана Crenocticola burmanica, тоже найденного в бирманском янтаре. Новый вид был назван Crenocticola svadba. Авторы исследования пояснили, что они выбрали для названия славянское слово «свадьба», так как для словаков оно также напоминает о слове švába — форме родительного падежа от šváb — «таракан».

Авторы исследования отмечают, что у рода Mulleriblattina bowangi характерные пещерные признаки выражены в меньшей степени. Возможно, эти тараканы не были постоянными обитателями пещер, а встречались также и на открытом воздухе.

Современные представители семейства Nocticolidae встречаются в Африке, Азии и Австралии. Это мелкие тараканы, длиной не более пяти миллиметров. Из 32 видов большинство обитает в пещерах. Некоторые из них настолько приспособились к подземному образу жизни, что полностью утратили зрение.

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Polit.ru

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