Тараканы жили в пещерах 99 млн лет назад. И сейчас живут…

Два вида древних тараканов, обнаруженных в образцах бирманского янтаря, стали самыми древними известными науке жителями пещер. Тараканы застыли в смоле, ставшей потом янтарем, примерно 99 миллионов лет назад. А представители семейства, к которому относятся эти виды, живут в пещерах Земли до сих пор.
Оба древних вида тараканов найдены в кусках янтаря, добытых в долине реки Хукаун на севере Мьянмы. Коллектив палеонтологов из Словакии, Китая и Таиланда выявил у древних насекомых целый ряд признаков, характерных для пещерных тараканов, — например, удлиненные ноги и усики, редуцированные глаза и крылья, бледную окраску, отсутствие защитных шипов на ногах.
Один из видов признан представителем неизвестного ранее рода и получил название Mulleriblattina bowangi. Другого таракана признали принадлежащим к уже известному роду Crenocticola. Этот род был выделен в 2019 году, когда двое китайских палеонтологов описали таракана Crenocticola burmanica, тоже найденного в бирманском янтаре. Новый вид был назван Crenocticola svadba. Авторы исследования пояснили, что они выбрали для названия славянское слово «свадьба», так как для словаков оно также напоминает о слове švába — форме родительного падежа от šváb — «таракан».
Авторы исследования отмечают, что у рода Mulleriblattina bowangi характерные пещерные признаки выражены в меньшей степени. Возможно, эти тараканы не были постоянными обитателями пещер, а встречались также и на открытом воздухе.
Современные представители семейства Nocticolidae встречаются в Африке, Азии и Австралии. Это мелкие тараканы, длиной не более пяти миллиметров. Из 32 видов большинство обитает в пещерах. Некоторые из них настолько приспособились к подземному образу жизни, что полностью утратили зрение.
И вот еще разные последние новости из мира животных:
Два вида древних тараканов, обнаруженных в образцах бирманского янтаря, стали самыми древними известными науке жителями пещер. Тараканы застыли в смоле, ставшей потом янтарем, примерно 99 миллионов лет назад. А представители семейства, к которому относятся эти виды, живут в пещерах Земли до сих пор.
Госдума снова отказалась индексировать пенсию работающим пенсионерам. Как отнеслись к этому простые россияне, и так понятно. А вот что думают о «заботливых» депутатах разные знаменитости, у которых в последнее время вошло в моду то ли хвастаться, то ли жаловаться на размер своих пенсий?
В аэропорту Краснодара управление Россельхознадзора задержало необычный живой груз — 74 обезьянок из Кооперативной Республики Гайана (Южная Америка).Зверьки прокатились по всему миру, но в итоге в Россию так и не попали — виной тому отсутствие документов.
Экспедиция на научном ледоколе «Натаниэль Палмер» обнаружила не отмеченный на картах остров возле Антарктиды. Он появился из-за таяния шельфового ледника. (Глобальное потепление оказывает большое влияние на природу, и было бы желательно сделать все возможное, чтобы его приостановить. А для этого человеку нужно меньше вмешиваться в природу. - прим. МГ.
Одаренный мелодист, Юрий Антонов давно и прочно завоевал сердца соотечественников на просторах большого Союза. Удивителен феномен простых песен Юрия Антонова, ставших на десятилетия нашими спутниками в жизни.
Счетная палата сообщила о неэффективном расходовании бюджетных денег, которые направляют на оснащение больниц и поликлиник. (Мало выделить деньги, надо успешно их освоить, и вот с этим-то проблемы в регионах большие. - прим. МГ.)
А вы знаете значение слова «ближний»? Это стало темой видеорассуждения блогера платформы YouTube Анатолия Хацаева, который взял на себя просветительскую функцию. Прогулку по зеленой зоне он совместил с толкованием данного слова.
Коронавирус продолжает активно распространяться по странам мира. Случаи заболевания зарегистрированы в Австрии, Норвегии, Финляндии, Румынии, очень сложная обстановка наблюдается в Италии. Добрался вирус также до Грузии, Пакистана и Южной Америки.
Омских школьников за хорошую учебу наградили просроченным лимонадом и макаронами. Об этом сообщает издание «Подъем» со ссылкой на родителей одной из учениц. (Что сказать тут? Стыдно и еще раз стыдно должно быть властям региона за такие вот подарки для школьников... прим. МГ.)
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.