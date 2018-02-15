Такой известный неизвестный покер

В покер играют по всему миру. Этому азартному увлечению уделяют время и люди почтенного возраста. Разновидностей популярной игры известно много. Большинство, как пишут разные источники, были придуманы в Америке.
Наиболее популярные виды покера
Три наиболее «играемых» варианта распространены в казино. Это, к примеру, дро-покер, который часто выбирают и для домашних баталий. Наиболее практикуемый – пятикарточный. Также в разряде популярных находятся:
Пусть меня научат...
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Немного интересного из терминологии
В каждом деле (профессии) существует понятные, так сказать, только «вхожим в круг» людям слова. В покерной сфере, к примеру, ходит слово «акула». Здесь не рыба, конечно, имеется в виду. А «акулой» в соответствии с покерной терминологией называют человека, который является сильным и опытным игроком. «Аутом» именуют карту, которая способна усилить комбинацию. Широко применимое, определенно на слуху – «бай-ин». Этот термин обозначает цену участия в турнире. Существует понятие «без позиции» - в соответствии с покерными установками участник игры «без позиции» должен сделать ход раньше соперников. «Воздухом» обозначается рука, у которой нулевые шансы на выигрыш при вскрытии. А еще есть термин «дырявая рука». Оказывается, это рука, которая имеет промежуток в карту в последовательности. Терминов достаточно много: колебания, колесо, кулер, линия, мак, место, обойти и т.д. Вроде бы сплошь знакомые слова, но в покере у них может быть совершенно неожиданное значение.
Общие сведения об игре
Разновидностей покера больше десяти. Но их объединяют некоторые общие черты. Например, что игрок не знает карт своих соперников, он может их только вычислять или строить догадки. Комбинации в зависимости от вида покера собираются с пяти или четырех карт. В процессе игры присутствует торговля, варианты комбинаций рассчитываются.
Чтобы поиграть в покер, можно пойти в специализированные залы, размещенные в игорных зонах, попробовать себя не возбраняется также на корпоративных встречах, отдыхе или дома. Главная цель, которую ставит перед собой игрок, это выигрыш ставок посредством сбора самой высокой покерной комбинации. В покер играют разными колодами, карт в них может быть от тридцати двух до пятидесяти четырех. Участвующих игроков должно быть не больше десяти.
В некоторых странах покер не считается азартной игрой, а приравнен к спортивным баталиям.
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