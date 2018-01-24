Такая знакомая незнакомая пицца

Пицца – удивительное блюдо, для которого подходят очень многие ингредиенты. Она популярна во всем мире, в том числе нашлось ей место и в меню россиян. Аудитория пенсионеров тоже любит готовить такое блюдо.

Иногда, когда «кулинарить» вовсе не хочется или нет времени, а гости почти на пороге, блюдо можно и заказать. Например, очень вкусно готовят, предлагают много вариантов разной пиццы в Пушкино Московской области. Пипперони, грибная, с ветчиной, вегетарианская, мясная, морская, четыре сыра – будет чем побаловать и себя, и зашедших «на огонек» друзей и близких.

О такой знакомой и популярной пицце в мире собрано большое количество интересных фактов. Познакомимся с некоторыми из них.

Считается, что у пиццы итальянские корни. Но ряд ученых оспаривают это мнение. Например, норвежские мужи науки полагают, что изобретение пиццы принадлежит викингам.

Больше всех по идее пиццу должны употреблять итальянцы, на самом же деле первенство здесь удерживают французы.

Люди не просто любят пиццу, но еще и проводят чемпионаты по поеданию ее на скорость. Выиграть такое состязание удалось молодому американцу, который за десять минут умудрился съесть аж сорок пять кусков пиццы.

В одном из римских ресторанов была приготовлена пицца стоимостью более трех с половиной тысяч долларов. Шедевр был приготовлен хозяином заведения и стал сюрпризом его второй половине ко Дню святого Валентина. Из ингредиентов в блюде присутствовали лобстеры, икра, съедобное золото и другие вкусности. Кстати, самым популярным составляющим пиццы является пипперони, это одна из разновидностей салями.

Пятьсот миллионов пицц, оказывается, съедается за сутки на нашей планете. Причем сюда не входят эти блюда домашнего приготовления.

В Италии была запущена косметическая линия с запахом пиццы, и говорят, что она даже была популярна.

В столице РФ была приготовлена очень большая пицца. Ее диаметр приближался к шести метрам, а площадь была двадцать два квадратных метра. Выглядело блюдо как карта Москвы, на которой разными ингредиентами были отмечены реки, парки, центральные улицы и т.д. На приготовление этого кулинарного географического чуда специалистам понадобилось немного времени, пицца была выполнена всего за три часа и посвящена Дню города.

Создана людьми и техника для выпуска пиццы. Составляющие блюда здесь выбирает заказчик, а пиццемашина затем все самостоятельно готовит из загруженных продуктов. На все про все, от замешивания и до выдачи упакованной пиццы, уходит около трех минут.

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