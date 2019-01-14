Такая вот история...

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История интересна многим людям. Знать ее, хоть в малой степени, конечно же, нужно. Это позволит понимать, как прошлые события и разные исторические личности привели нас именному к такому миру, который существует сейчас. Историю преподают в школе, средних и высших учебных заведениях. Но за годы что-то забывается, какие-то точки зрения на события пересматриваются, а факты дополняются. И поэтому процесс познания может быть просто бесконечен.
Существуют в Интернете разные сервисы, на которых размещаются материалы по истории, https://www.istmira.com/ - один из таких интересных и полезных ресурсов. На сайте собраны статьи, фото- и видеоматериалы. Первобытное общество и древний мир, средние века и новейшее время, Вторая мировая война и история России - выбор тем широчайший, можно остановиться на отдельных интересующих моментах либо читать все подряд и становиться все более исторически образованным. Здесь же можно узнать о разных исторических личностях, загадках истории, посмотреть карты: географические, исторические, старинные, городов.
Великие открытия и их практика применения, войны на разных территориях и их влияние на мировые изменения, отношение к природе - бережное или бездумное - и последствия таких проявлений, государственные перевороты и дальнейшее развитие стран после этого и т.д.
Есть сервисы, на которых рассказывается обо всех событиях понемногу. Другие, к примеру, обращаются к блокаде Ленинграда, информируют о функционировании лагерей смерти, проходятся по значимым вехам в истории Древнего Рима и т.д. То есть определяют для себя узкий круг тем. Имеются ресурсы, которые выхватывают из толщи знаний по 50 или 100 интересных исторических фактов, просто для информации, без какой-либо аналитики и комментариев. Что будет выбрано, зависит от предпочтений или исторической всеядности конкретного пользователя.
История это и воспитание патриотизма. Всем хорошо известны личности и память прошла через многие годы о тех людях, которые привнесли что-то светлое и хорошее в этот мир, пытались изменить его к лучшему. История помнит тех, кто любил свою страну и кто жертвовал своей жизнью во благо других. Есть и неоднозначные исторические герои, и о них тоже необходимо знать представителям разных поколений.
Есть огромное количество документальных книг в Сети и разных кинопроектов, по которым тоже можно изучать историю.
Существует в Сети и проверка знаний. Можно, если возникнет желание, ответить на вопросы разных викторин, стать участником исторического теста или конкурсов разного территориального масштаба. Было бы желание, а возможности сейчас точно имеются.
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