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Интересные факты и события

Не та кнопка!

Житель Великобритании, недавно поступивший на службу в полицию, учился работать с компьютерной системой, но в какой-то момент обучение зашло слишком далеко.

Создавая новый документ об обвинении в изнасиловании, мужчина ввёл туда собственное имя и случайно нажал кнопку «отправить». Файл был послан в суд, так что когда «преступник» туда не явился, был выписан ордер на его арест.

Конечно, казус этот довольно быстро разрешился, но известие о невнимательном полицейском, обвинившем самого себя в серьёзном преступлении, быстро распространилось в СМИ и социальных сетях, так что в адрес служителя закона было высказано немало едких шуточек.

МГ: Сдаётся, что чем продвинутее технологии, тем опаснее они становятся для своих изобретателей. Не кончится ли это тем, что однажды нажав не на ту кнопку, мы просто уничтожим себя?

Такая нужная служба...

Пожарная служба вообще является очень ответственной, а особенно для мужчины по имени Цзинь Тао.

Дело в том, что он является единственным пожарным на острове Чжоушань (Китай), население которого составляет 8000 человек. И если вы думаете, что у отважного мужчины мало работы, то вы ошибаетесь.

За время своей службы Цзинь успел потушить более 140 пожаров и помочь людям в самых разных экстренных ситуациях. Мужчина с большой серьёзностью относится к своей работе, небезосновательно утверждая, что родной остров в нём нуждается.

МГ: Ещё бы не нуждался! Нужность человека обществу как раз и определяется его отношением к службе на благо этого общества. Думается, что и островитяне ценят своего старательного пожарного. А что ещё человеку надо для счастья?

Возрасту вопреки...

Сложно поверить, что Бетти Гетхарт, буквально штурмом взявшей Книгу рекордов Гиннеса, уже 85 лет.

Возраст не помешал женщине выступать на трапеции и стать старейшей гимнасткой в мире. Ещё более невероятен тот факт, что женщина начала осваивать это нелёгкое искусство в 78-летнем возрасте.

Будучи маленькой девочкой, Бетти отправилась с родителями в цирк в Канзас-Сити (Миссури, США) и была поражена выступлением воздушных гимнастов. Однако на очень долгие годы женщине пришлось забыть об этом волшебном занятии, так что мечта осуществилась лишь в преклонном возрасте, когда Бетти получила в подарок абонемент на несколько уроков.

Женщина призналась, что на первом же занятии испытала самый настоящий ужас, и это несмотря на неплохую физическую подготовку – Бетти долгие годы каталась на коньках, занималась верховой ездой и играла в поло.

Сейчас рекордсменка может смело давать советы всем, кто хочет добиться успехов на каком-либо поприще. Бетти уверена, что победитель – это, по сути, проигравший, который просто не сдался и решил попробовать ещё раз.

МГ: Это один из множества примеров того, что старость – далеко не помеха для практически любых занятий. Была бы воля... и здоровье.

В тюрьму за мусор...

Житель швейцарского города Биль проведёт в тюрьме два дня за неправильно выброшенный мусор. Об этом сообщило издание The Local.

33-летний мужчина оставил пакет с мусором на улице не в тот день, когда его должны были забрать. К тому же он выкинул отходы в обычном пакете, а не в дорогостоящем мешке, одобренном местным советом.

Нарушителя вычислил сотрудник мусорной полиции и выписал ему штраф в размере 150 швейцарских франков (около 10,1 тысячи рублей). Однако мужчина не оплатил штраф вовремя. За это его приговорили к двухдневному тюремному заключению.

Власти Биля утверждают, что в прошлом году штраф за неправильно выброшенный мусор выписали 209 жителям города. Ещё 600 человек получили предупреждения.

В конце марта сообщалось, что жители Швейцарии повадились отвозить мусор в соседнюю Францию из-за слишком высоких поборов за его переработку. Они готовы даже оплатить штраф в 150 евро, так как это обойдётся им дешевле.

МГ: Не пора ли и в России вводить уголовную ответственность за неправильно выброшенный мусор? Судя по тому, сколько его скапливается в пригороде только одного Иркутска, уговоры и призывы на наших граждан действуют пока слабо...

Потомки Конфуция

Сотрудники Комитета по генеалогии семьи Конфуция пришли к выводу, что в современном мире проживает более двух миллионов потомков знаменитого китайского мыслителя. Эти данные основаны на тщательном изучении генеалогического древа семьи Конфуция, которое ведётся на протяжении многих лет. Работа над проектом началась в 1998 году, когда потомок Конфуция в 77 поколении Кун Дэюн создал в Гонконге Комитет по генеалогии семьи Конфуция и основал в мире более 450 его отделений.

Предыдущая попытка обновить генеалогическое древо Конфуция была реализована в 1930-е годы. Тогда в книгу семьи китайского мыслителя было включено 600 тысяч его потомков. Новое издание включает более двух миллионов потомков, родство которых с великим мыслителем удалось подтвердить, сообщает агентство «Синьхуа».

При подготовке последнего генеалогического древа в него были включены более 1,3 миллиона новых членов семьи Конфуция, сообщил руководитель проекта.

Руководитель проекта считает, что семейное древо философа на самом деле ещё многочисленнее. По его оценке, в мире проживает более трёх миллионов людей, связанных с ним родственными узами. Кроме того, во всём мире это самое длинное и сложное генеалогическое древо: оно включает в себя 88 поколений людей, считающихся родственниками Конфуция.

МГ: А вот гениальных мыслителей среди этого множества потомков Конфуция что-то не наблюдается. Вот тебе и «яблочко от яблоньки»...

Петух или курица?

В Беларуси пятилетняя серая курочка за несколько месяцев отрастила гребень и шпоры, а теперь пытается топтать других кур. «Хотя эффекта от её усилий пока нет, хозяин курятника воспринял былую сожительницу как серьёзного конкурента и соперника. Теперь то ли курица, то ли петушок, отвергнутая и гонимая всем птичьим обществом, вынуждена жить в отдельном загончике в одиночестве», – сообщила хозяйка птицы. Весной курица перестала нестись и начала кукарекать. Хозяйка рассказала, что сталкивалась с подобными случаями прежде, но на сей раз её удивило, насколько быстро произошла смена пола. По мнению специалистов, заинтересовавшихся необычной птицей, она с рождения была гермафродитом и сначала себя вела как курица, поскольку женские половые признаки развиваются быстрее. Но со временем мужские гормоны стали доминировать, что привело к развитию вторичных половых признаков.

МГ: По всей видимости, и в птичьем царстве тоже не всё благополучно с половой идентификацией. И это ещё раз подтверждает, что не всё в мире так однозначно, как мы себе порой представляем...

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