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Такая нужная служба...
|Сообщения СМИ комментировал Дмитрий КИСЕЛЁВ
|04 Октября 2018 г.
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Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.
Интересные факты и события
Не та кнопка!
Житель Великобритании, недавно поступивший на службу в полицию, учился работать с компьютерной системой, но в какой-то момент обучение зашло слишком далеко.
Создавая новый документ об обвинении в изнасиловании, мужчина ввёл туда собственное имя и случайно нажал кнопку «отправить». Файл был послан в суд, так что когда «преступник» туда не явился, был выписан ордер на его арест.
Конечно, казус этот довольно быстро разрешился, но известие о невнимательном полицейском, обвинившем самого себя в серьёзном преступлении, быстро распространилось в СМИ и социальных сетях, так что в адрес служителя закона было высказано немало едких шуточек.
Такая нужная служба...
Пожарная служба вообще является очень ответственной, а особенно для мужчины по имени Цзинь Тао.
Дело в том, что он является единственным пожарным на острове Чжоушань (Китай), население которого составляет 8000 человек. И если вы думаете, что у отважного мужчины мало работы, то вы ошибаетесь.
За время своей службы Цзинь успел потушить более 140 пожаров и помочь людям в самых разных экстренных ситуациях. Мужчина с большой серьёзностью относится к своей работе, небезосновательно утверждая, что родной остров в нём нуждается.
Возрасту вопреки...
Сложно поверить, что Бетти Гетхарт, буквально штурмом взявшей Книгу рекордов Гиннеса, уже 85 лет.
Возраст не помешал женщине выступать на трапеции и стать старейшей гимнасткой в мире. Ещё более невероятен тот факт, что женщина начала осваивать это нелёгкое искусство в 78-летнем возрасте.
Будучи маленькой девочкой, Бетти отправилась с родителями в цирк в Канзас-Сити (Миссури, США) и была поражена выступлением воздушных гимнастов. Однако на очень долгие годы женщине пришлось забыть об этом волшебном занятии, так что мечта осуществилась лишь в преклонном возрасте, когда Бетти получила в подарок абонемент на несколько уроков.
Женщина призналась, что на первом же занятии испытала самый настоящий ужас, и это несмотря на неплохую физическую подготовку – Бетти долгие годы каталась на коньках, занималась верховой ездой и играла в поло.
Сейчас рекордсменка может смело давать советы всем, кто хочет добиться успехов на каком-либо поприще. Бетти уверена, что победитель – это, по сути, проигравший, который просто не сдался и решил попробовать ещё раз.
В тюрьму за мусор...
Житель швейцарского города Биль проведёт в тюрьме два дня за неправильно выброшенный мусор. Об этом сообщило издание The Local.
33-летний мужчина оставил пакет с мусором на улице не в тот день, когда его должны были забрать. К тому же он выкинул отходы в обычном пакете, а не в дорогостоящем мешке, одобренном местным советом.
Нарушителя вычислил сотрудник мусорной полиции и выписал ему штраф в размере 150 швейцарских франков (около 10,1 тысячи рублей). Однако мужчина не оплатил штраф вовремя. За это его приговорили к двухдневному тюремному заключению.
Власти Биля утверждают, что в прошлом году штраф за неправильно выброшенный мусор выписали 209 жителям города. Ещё 600 человек получили предупреждения.
В конце марта сообщалось, что жители Швейцарии повадились отвозить мусор в соседнюю Францию из-за слишком высоких поборов за его переработку. Они готовы даже оплатить штраф в 150 евро, так как это обойдётся им дешевле.
Потомки Конфуция
Сотрудники Комитета по генеалогии семьи Конфуция пришли к выводу, что в современном мире проживает более двух миллионов потомков знаменитого китайского мыслителя. Эти данные основаны на тщательном изучении генеалогического древа семьи Конфуция, которое ведётся на протяжении многих лет. Работа над проектом началась в 1998 году, когда потомок Конфуция в 77 поколении Кун Дэюн создал в Гонконге Комитет по генеалогии семьи Конфуция и основал в мире более 450 его отделений.
Предыдущая попытка обновить генеалогическое древо Конфуция была реализована в 1930-е годы. Тогда в книгу семьи китайского мыслителя было включено 600 тысяч его потомков. Новое издание включает более двух миллионов потомков, родство которых с великим мыслителем удалось подтвердить, сообщает агентство «Синьхуа».
При подготовке последнего генеалогического древа в него были включены более 1,3 миллиона новых членов семьи Конфуция, сообщил руководитель проекта.
Руководитель проекта считает, что семейное древо философа на самом деле ещё многочисленнее. По его оценке, в мире проживает более трёх миллионов людей, связанных с ним родственными узами. Кроме того, во всём мире это самое длинное и сложное генеалогическое древо: оно включает в себя 88 поколений людей, считающихся родственниками Конфуция.
Петух или курица?
В Беларуси пятилетняя серая курочка за несколько месяцев отрастила гребень и шпоры, а теперь пытается топтать других кур. «Хотя эффекта от её усилий пока нет, хозяин курятника воспринял былую сожительницу как серьёзного конкурента и соперника. Теперь то ли курица, то ли петушок, отвергнутая и гонимая всем птичьим обществом, вынуждена жить в отдельном загончике в одиночестве», – сообщила хозяйка птицы. Весной курица перестала нестись и начала кукарекать. Хозяйка рассказала, что сталкивалась с подобными случаями прежде, но на сей раз её удивило, насколько быстро произошла смена пола. По мнению специалистов, заинтересовавшихся необычной птицей, она с рождения была гермафродитом и сначала себя вела как курица, поскольку женские половые признаки развиваются быстрее. Но со временем мужские гормоны стали доминировать, что привело к развитию вторичных половых признаков.
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