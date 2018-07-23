Свою репутацию на рынке укрепляет Tkeycoin

За первую половину 2018 года за проектом Tkeycoin уже закрепилось экспертное мнение о росте активов до 10-14$ в течении 24 месяцев после размещения на международных биржах. Сейчас Tkeycoin находится на фиксированной отметке $1 и торгуется по льготным условиям в рамках публичной эмиссии проекта. До выхода на биржу у инвесторов есть шансы получить криптовалюту по весьма привлекательной цене с бонусом от 15%, тем самым увеличить свой инвестиционный портфель. При росте до $14 потенциальные выгоды владельцев активов TCD могут составить в районе 1200-1400%, что является многообещающим фактором для всех участников проекта.

Основными драйверами роста активов (TCD) российского проекта Tkeycoin DAO эксперты называют сделку с Арабскимим инвесторами, которая произошла 9 июля в момент временного затишья на криптовалютном рынке. Объем инвестиций составил 12 млн. долларов, об этом сообщает ИТАР-ТАСС (http://tass.ru/novosti-partnerov/5377249).

К 3-4 кварталу ситуация в финансовом криптовалютном секторе пойдет на исправление, что приведет к началу восстановления темпов роста большинства перспективных компаний. Tkeycoin в настоящий момент можно назвать одним из лидирующих проектов на российском рынке проводящих ICO.

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ