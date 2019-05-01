Свет для дома, ЖКХ и не только

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Наше существование тесно связано со светом. И если днем свет поступает естественным путем, то для сумерек и темного времени суток создателем нужного освещения является человек. Именно люди для квартир, домов, дач, офисов, медицинских учреждений, объектов быта, культуры, образования и других продумывают источники света, их расположение, установку дополнительного оборудования и приобретают необходимое. В фирмах, которые занимаются поставками электротехнической продукции, можно найти предложения, подходящие как раз и для дома, и для разных других сфер. Например, большой ассортимент электротехнических товаров можно увидеть в этом каталоге: http://sp-elektro.ru/katalog.
Свет для дома
Дома люди освещают помещения в соответствии со своими представлениями о комфорте. Традиционно практически везде имеется верхнее освещение. Оно может быть разделено на два режима - более яркий свет и приглушенный. Главенствует в верхнем освещении иногда люстра, а иногда популярные сейчас светильники на натяжные или навесные потолки. Некоторые используют нижнее освещение помещений. Например, в спальне. Свет может быть "размещен" рядом с плинтусами, возле дивана, кровати и т.п. Много среди людей есть любителей приглушенного освещения, исходящего от торшеров, бра или настольных светильников. Стоит отметить, что эти источники света сейчас так разноплановы, что можно гармонично вписать их в любой интерьер. И они будут служить не только источником света, но и украшать помещение.
Свет для дачи
Свет для дачи выполняет больший функционал, чем для дома. Специалисты выделяют для ночного освещения на дачном участке следующие объекты: основное строение, веранду, придомовую территории, тропинки и аллеи (если есть). Для особого изыска могут быть освещены также водоемы на даче, например, бассейн или небольшой самосозданный пруд и крупные растения. Источники света уличного предназначения должны быть устойчивы к влаге, не бояться осадков.
Свет для ЖКХ
Объекты сферы ЖКХ тоже требуют освещения. Как и в случае с дачным вариантом, здесь необходимо уличное оборудование. Светом должны быть наполнены ночью и в сумерки наши дворы, территория возле подъезда. В самом подъезде, на площадках и в лифтах устанавливают светильники с очень важной характеристикой - антивандальность. Практически везде в новых домах применяется интересное решение освещения, когда лампы горят в постоянном режиме приглушенно, но ярко загораются, реагируя на движение, и некоторое время после этого хорошо освещают территорию, где предполагаемо двигаются люди.
Совет
При выборе источников света, особенно если планируются какие-то нестандартные решения, лучше не рассчитывать полностью на собственные силы, особенно если нет твердого понимания функционала электротехники. Обращение к специалистам будет здесь самым лучшим вариантом.
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