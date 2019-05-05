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Сварка: применение во многих сферах, популярный вид - аргонный, сварщик-скульптор Дэвид Мадеро

Ксения ДАВЫДОВА   
05 Мая 2019 г.
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Сварка: применение во многих сферах, популярный вид - аргонный, сварщик-скульптор Дэвид Мадеро

Машиностроение, автомобильная промышленность, строительная отрасль - эти и еще целый ряд областей не обходятся без сварных технологий. И в квартирах, и в разных домохозяйствах сварка тоже нужна. Это, к примеру, может быть связано с сантехническими работами, в частном доме - при возведении ворот, забора или беседки на участке и т.д.

Одним из наиболее востребованных видов сварочных работ является аргонная сварка. Она применяется тогда, когда необходимо создать неразъемное соединение деталей, выполненных из алюминия, меди, титана, нержавеющей стали и некоторых металлов цветной группы. Во времена СССР аргонную сварку применяли при изготовлении космических аппаратов, сейчас ее используют для сваривания узлов лодок и самолетов, при изготовлении конструкций из алюминия. Аргонной сварке отлично поддаются нержавеющие трубы, детали статуэток и т.д.

Сварку аргоном называют гибридом электродуговой и газовой сварки. В процессе обязательно используется и электрическая дуга, и газ. При аргонной сварке необходимо запастись разным оборудованием, среди которого трансформатор, контактор, горелка, баллон с газом и редуктором, выпрямитель и т.д.

Есть у метода свои плюсы. Это возможность применения для материалов, которые не могут быть сварены иными способами, получение прочного соединения, незначительный нагрев соединяемых частей (сложные по конфигурации заготовки в процессе не деформируются), высокая скорость работы.

Существуют здесь и свои нюансы. Без наличия знаний и опыта такие работы осуществлять не стоит. Также необходимо здесь использовать сложное оборудование, в котором нужно разбираться. Если человек обращается к помощи специалистов, то такой вид работы будет стоить недешево.

Это интересно

Сварка металла сейчас развивается и как отдельное направление искусства. Это художественная сварка. Например, Дэвид Мадеро, мексиканский и американский художник и скульптор, делает с металлом просто поразительные вещи. Среди его работ: "Кузнец", "Ангел", "Одиночество" и другие.

При манипулировании с металлом мастер применяет плазменную резку и точечную сварку. Металлические скульптуры и композиции Дэвида популярны и быстро раскупаются для частных коллекций. Находят его работы место и на общественных пространствах. Сам мастер рассказывает, что ремеслу специально он не учился, но его отец был сварщиком и Дэвид вырос в окружении всех необходимых для такой работы инструментов. Все получилось само собой, интуитивно.

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