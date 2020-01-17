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Суши и роллы: любимые блюда россиян, кое-что о доставке и любопытная информация
|Ксения ДАВЫДОВА
|17 Января 2020 г.
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В каждом более-менее крупном населенном пункте можно найти точку общепита, где посетителям предлагаются суши или роллы. Эта еда стала очень популярной в России несколько лет назад. Замысловатые вкусовые сочетания, применяемые в блюдах, покорили сердца многих отечественных гурманов.
Удобно, что общепит не только готовит любимую для многих еду, но и организует доставку суши или роллов. Эта услуга отлично подходит буквально всем, и пенсионерам в том числе – некоторым из них даже из дома бывает трудно выйти, а побаловать себя чем-то вкусненьким и необычным иногда хочется. Также доставку просто можно заказать, когда имеется желание устроить себе кулинарный праздник или к определенному торжественному событию. Наборы разные, ценовой диапазон – тоже. Удобно, что доставку может заказать один человек для другого, например, бабушка для внука, чтобы сделать ему приятное, или наоборот. И способы оплаты для людей также комфортны – можно использовать наличные деньги, банковскую карту и т.д.
Закуски имеют неповторимый вкус. Водоросли нори и практически пресный рис сочетаются здесь с разными комбинациями морепродуктов и овощей, колорит блюду добавляют различные используемые соусы и пасты. Среди ярких дополнений – имбирь, васаби и т.д.
Роллы и суши всегда очень красиво подаются. Даже привезенная домой или в офис такая еда всегда будет смотреться маняще. Предусмотрено и много дополнительных элементов к набору, например, палочки, жевательная резинка, зубочистка, салфетки и т.п.
Блюда не отличаются большим количеством калорий, и поэтому позволить их себе может практически любой человек.
Стоит знать, что помимо традиционных суши и роллов существуют и разные виды такой закуски. К примеру, роллы со сладкими соусами, фруктами или ягодами и т.д.
Техника исполнения суши и роллов не особенно сложна, и поэтому домашние мастера и мастерицы от кулинарии включают такие блюда в меню для себя и родных и близких. Ингредиенты для приготовления сейчас всегда можно найти в супермаркетах или на рынках.
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История суши насчитывает несколько столетий, а сначала они были не отдельным блюдом, а способом сохранения рыбы. Суши уже как еда появились на улицах японской столицы только в 19 веке. Блюдо прошло путь от обычного фастфуда до изысканной пищи в кулинарной индустрии. Сбалансированность и идеальные размеры суши позволяют человеку насытиться и в то же время не перегрузить желудок.
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