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Суперслот казино – о рекламе интернет-казино
|Ксения ДАВЫДОВА
|13 Февраля 2018 г.
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Сегодня в России складывается весьма парадоксальная ситуация: несмотря на то, что интернет-казино находятся вне правового поля, их реклама стала одним из ведущих трендов в мире масс-медиа. Это говорит о том, что игровые порталы, такие, например, как суперслот казино, пользуются в стране большой популярностью.
Команда КВН из Забайкалья «рубит бабло»
К примеру, буквально на днях YouTube взорвала пародия на популярную рекламу онлайн-казино от читинской команды «КВН» Гураны. Напомним, рекламный ролик с участием рэпера Вити АК-47 стал одним из самых известных в 2017-м – только на YouTube за полгода его просмотрели около 7 млн человек. Кроме того, его были вынуждены лицезреть пользователи онлайн-кинотеатров, где эта реклама предваряла просмотр фильмов и сериалов. А строчка из данного ролика "АК, а как поднять бабла?" стала настоящим интернет-мемом. В общем, отнюдь не случайно этот видеоклип породил множество подражаний и пародий. Самой последней из них и стала работа забайкальского режиссера Баяра Барадиева, который привлек к съемкам участниц бурятского конкурса красоты и таланта «Дангина». А главным героем ролика-пародии стал кольщик дров, который «поднимает бабло» с помощью трех топоров.
Ургант и птички
Но самой, пожалуй, известной пародией на знаменитую рекламу стал ролик, который сделали музыкальная студия Александра Гудкова вместе с тем самым рэпером Витей АК-47, который снимался в оригинальном клипе. Правда, в этот раз он «продвигал» не онлайн-казино, а простую человеческую доброту: ролик называется «Советы, как правильно кормить птиц зимой». В нем снялся и Ургант, который популярно объясняет зрителям, как нужно подкармливать птиц в зимние морозы.
Новое лицо казино – Алена Водонаева
А не так давно это онлайн-казино сменила свое лицо – с рэпера Вити АК-47 на телезвезду Алену Водонаеву. В сети появился рекламный ролик, где эта знаменитость выступает в роли чрезвычайно сексуального крупье. И теперь именно эту рекламу «крутят» онлайн-кинотеатры перед показом своих фильмов и сериалов. Так что, ждем очередной волны пародий. Кстати, есть информация, что рекламная кампания в Водонаевой обошлась хозяевам интернет-казино втрое дороже, чем работа с Витей АК-47. Ну, а чего вы хотели: одни только наряды теледивы стоят гораздо больше, чем прикид какого-то там, пусть и известного, рэпера.
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