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«Super Slots» о самых популярных игровых автоматах ушедшего года
Ксения ДАВЫДОВА   
16 Января 2018 г.
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Super Slots

Традиционное постновогоднее подведение итогов не обошло стороной и игровой бизнес в Сети. Как известно, в современных онлайн-казино, в том числе и в «Super Slots» (supersslots.com) на вооружении состоят сотни различных автоматов, в которые играют многие и многие тысячи геймеров. Какие-то из этих развлечений пользуются меньшим успехом, какие-то, напротив, ставят настоящие рекорды популярности. О первой пятерке наиболее успешных в 2017 году онлайн-автоматов мы и хотим вам рассказать.

  1. Наиболее популярным в мире слотом оказался «Crazy Monkey», главным героем которой и является там самая сумасшедшая обезьянка (по-английски - Crazy Monkey). Симпатии геймеров привлекают ненапряжная стретегия и сочная, многоцветная графика этой игрушки. Также в плюсах этого слота, состоящего из пяти барабанов и девяти линий – весьма солидный максимальный выигрыш, из-за простоты автомата доступный даже начинающим игрокам.
  2. На втором месте – «Золото Фараонов». Сокровища древних царей Египта до сих пор туманят голову всем любителям адреналина – видимо, именно этот фактор помог обрести подлинную популярность этому слоту с весьма немудреным интерфейсом (всего три барабана и лишь одна выигрышная линия!). Впрочем, его разнообразит эпизодическое появление на экране Фараона, которое подразумевает различные приятные неожиданности, среди которых – бонусные спины и удвоение выигрыша.
  3. Еще одна игра, отсылающая геймеров в седую древность – «Аттила». Именно этому завоевателю в свое время достались сокровища Древнего Рима, и каждый из современных геймеров может повторить его успех, завоевав большой куш в одном из онлайн-казино. А красочный интерфейс сделает этот процесс ярким и запоминающимся.
  4. Впрочем, многим из сегодняшних игроков достаточно ярких красок – они вполне обходятся безо всякой исторической подоплеки. Такие геймеры зачастую выбирают слот под названием «Beetle Mania», главные герои которого – жуки – приносят не только позитивные эмоции, но и солидные выигрыши. При этом разобраться с устройством этого слота и принципами игры сможет даже начинающий – настолько простым и интуитивно понятным интерфейсом обладает данный автомат.
  5. Замыкает пятерку лидеров «фруктовый слот» под оригинальным названием «Банановый всплеск». Его главное преимущество – ни много ни мало, девять линий выплат на пяти барабанах, не запутаться в которых поможет видеотрейлер – советуем для начала посмотреть его и тщательно разобраться в принципах игры.

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