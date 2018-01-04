Супер Слотс: новое казино в новом году

Итак, с наступившим! Новый год – это лишь знак на жизненном пути, отсчитывающий время как расстояние. И поскольку количество прожитых лет почти всегда обращается в качество, мы вправе рассчитывать, что лучшее ждет нас впереди.

Это действительно так. Доказательство перед глазами: многолетний опыт виртуальных казино воплотился в новом игровом портале - Супер Слотс. Он вобрал в себя все лучшее, что достигнуто десятилетиями проб и ошибок. Каждое мнение учтено, каждый поворот изучен. Можно сказать, что на сегодняшний день это лучший игровой зал. Искать его не нужно: можно играть по ссылочке. К услугам игроков – огромный ассортимент игровых аппаратов, виртуальная рулетка, баккара, видеопокер, блекджек и настольные игры.

Что дает нам Супер Слотс?

Новое казино радует по-новому. Причин много, достаточно перечислить главные:

более 180 игровых слотов;

можно делать ставки в рублях и долларах (!);

полностью русифицированный, простой и понятный интерфейс;

большое количество бонусов;

постоянные акции;

аутентичные слоты от самых крутых производителей – Новоматик, Игрософт, Мега Джек, НетЭнт, Плэйтек, Уникум и других.

К этому списку добавим обычные свойства настоящего большого казино, такие как:

огромный выбор сюжетов, стилей, подходов и схем;

наличие игры без регистрации;

никаких проблем с выводом выигранных денег;

чистый игровой процесс – азарт и погоня за удачей.

Платежи на Супер Слотс

Как уже сказано выше, игроки могут вносить на свои депозиты как доллары, так и рубли. Подобрать подходящие платежные инструменты можно в разделе «Касса». Принимаются банковские карты Виза и Мастеркард, доступны Яндекс.Деньги, Киви и другие электронные кошельки. Информация о переводах содержится в личном кабинете. Вывод средств осуществляется через те же платежные инструменты, что были использованы для пополнения счета.

Бонусы и другие приятные вещи

Турниры, акции и бонусы – неотъемлемые части Супер Слотс. Узнать о них можно при регистрации или пополняя счет. Лотереи с четко регламентированными правилами участия будут доступны в ограниченный период времени. Новости портала находятся по ссылке «Промо».

И, разумеется, бесплатная игра. Можно кликнуть на любой слот – и играть сколько захочется. Ограничений нет.

Все, кто не доверяет новшествам, могут ознакомиться с отзывами посетителей.

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