Сумка-тележка на колёсиках – незаменимый помощник в хозяйстве!

Лето в самом разгаре, и у большинства хозяек хлопот невпроворот: на огороде поспели овощи, фрукты-ягоды, наступила пора делать домашние заготовки. Сложнее всего людям пенсионного возраста, особенно если у них нет автомобиля, и приходится пользоваться общественным транспортом. А ведь перевозить приходится много, то на дачу, то с дачи. Однако для тех, у кого есть хозяйственная сумка на колёсах, большой урожай только в радость, и ежедневные поездки на дачу или в магазин не представляют особого труда.

Конструкция сумки-тележки состоит из собственно сумки, металлического каркаса и колёс. На сегодняшний день существует огромное количество моделей подвижных сумок, которые отличаются и по грузоподъемности (от 30 до 60 кг), и по функциональности (складные, с встроенным стульчиком, для движения по лестницам и т.д.), по стилю и др. Причём тележками охотно пользуются не только пожилые, но и люди с проблемами со спиной, которым нельзя поднимать тяжести, да и просто те, кто заботится о своём здоровье и не хочет испортить позвоночник. Хозяйки, которым помимо удобства важен ещё и внешний вид изделия, предпочитают складные сумки-тележки, например, модель Garmol plegafacil 2r – в сложенном виде она превращается в удобную сумочку, которая не займёт много места ни в квартире, ни в багажнике машины, ни в руках.

Вообще, выбирая хозяйственную сумку на колёсиках, лучше всего сначала определиться, что именно планируется перевозить. Так, и у более компактных моделей облегчённые колеса, поэтому они рассчитаны на меньшую нагрузку. Такие очень хорошо подходят для городских жителей, для обычного шопинга. Если же нужно регулярно транспортировать вещи потяжелее, скажем, овощи с дачи, продукты из оптового магазина и т.д., то стоит задуматься о более надёжной конструкции. Обратите внимание, что у сумок может быть разное количество колёс - от 2 до 6. Компактные варианты снабжены двумя колёсиками, с ними легче в транспорте. С большей нагрузкой лучше справляются сумки на 4 колёсах. Наиболее качественные колёса делаются из морозоустойчивого пластика и имеют резиновый обод. Особо хочется отметить шестиколёсные сумки (конструкция состоит из пары тройных колёс) – они просто идеальны для пожилых людей, поскольку их очень легко перекатывать по ступенькам.

Кроме того, современные сумки-тележки производятся из ткани с водонепроницаемой пропиткой, которая легко стирается. Кстати, в некоторых больших хозяйственных сумках на колёсах предусмотрен откидной стульчик – это очень удобно для тех, кому подолгу приходится ожидать транспорт. Есть также такие модели, в которых присутствует термоотдел, что тоже не помешает, особенно жарким летом (например, можно перевозить замороженные продукты из магазина). Цены на хозяйственные сумки разные, однако чаще всего можно сэкономить, если заказать такую вещь в интернете.

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