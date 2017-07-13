Сумка-тележка на колёсиках – незаменимый помощник в хозяйстве!

|
Лето в самом разгаре, и у большинства хозяек хлопот невпроворот: на огороде поспели овощи, фрукты-ягоды, наступила пора делать домашние заготовки. Сложнее всего людям пенсионного возраста, особенно если у них нет автомобиля, и приходится пользоваться общественным транспортом. А ведь перевозить приходится много, то на дачу, то с дачи. Однако для тех, у кого есть хозяйственная сумка на колёсах, большой урожай только в радость, и ежедневные поездки на дачу или в магазин не представляют особого труда.
Конструкция сумки-тележки состоит из собственно сумки, металлического каркаса и колёс. На сегодняшний день существует огромное количество моделей подвижных сумок, которые отличаются и по грузоподъемности (от 30 до 60 кг), и по функциональности (складные, с встроенным стульчиком, для движения по лестницам и т.д.), по стилю и др. Причём тележками охотно пользуются не только пожилые, но и люди с проблемами со спиной, которым нельзя поднимать тяжести, да и просто те, кто заботится о своём здоровье и не хочет испортить позвоночник. Хозяйки, которым помимо удобства важен ещё и внешний вид изделия, предпочитают складные сумки-тележки, например, модель Garmol plegafacil 2r – в сложенном виде она превращается в удобную сумочку, которая не займёт много места ни в квартире, ни в багажнике машины, ни в руках.
Вообще, выбирая хозяйственную сумку на колёсиках, лучше всего сначала определиться, что именно планируется перевозить. Так, и у более компактных моделей облегчённые колеса, поэтому они рассчитаны на меньшую нагрузку. Такие очень хорошо подходят для городских жителей, для обычного шопинга. Если же нужно регулярно транспортировать вещи потяжелее, скажем, овощи с дачи, продукты из оптового магазина и т.д., то стоит задуматься о более надёжной конструкции. Обратите внимание, что у сумок может быть разное количество колёс - от 2 до 6. Компактные варианты снабжены двумя колёсиками, с ними легче в транспорте. С большей нагрузкой лучше справляются сумки на 4 колёсах. Наиболее качественные колёса делаются из морозоустойчивого пластика и имеют резиновый обод. Особо хочется отметить шестиколёсные сумки (конструкция состоит из пары тройных колёс) – они просто идеальны для пожилых людей, поскольку их очень легко перекатывать по ступенькам.
Кроме того, современные сумки-тележки производятся из ткани с водонепроницаемой пропиткой, которая легко стирается. Кстати, в некоторых больших хозяйственных сумках на колёсах предусмотрен откидной стульчик – это очень удобно для тех, кому подолгу приходится ожидать транспорт. Есть также такие модели, в которых присутствует термоотдел, что тоже не помешает, особенно жарким летом (например, можно перевозить замороженные продукты из магазина). Цены на хозяйственные сумки разные, однако чаще всего можно сэкономить, если заказать такую вещь в интернете.
Широкий ассортимент сумок-тележек представлен в MED-МАГАЗИН.RU
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ • Ежедневные притчи • С ума сойти! • Старость в радость • Видеонастроение дня • Психология и стиль жизни • Мода для пожилых •
- Расскажите об этом своим друзьям!
ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Next
Prev
Говорящий кот и другие
Многие наверняка слышали, как говорят попугаи. Намного меньше тех, кто слышал речь ворон или скворцов. А уж таких, кто имеет опыт словесного общения с собакой, котом, слоном, дельфином, – считанные единицы. Б...
Идолы и боги древней Руси
Так ли сильно русское православие отличалось от язычества? Историки и этнографы давно отметили, что после Крещения Руси многие древние языческие боги отнюдь не потеряли своих почитателей. Просто этих богов ст...
Тайны Леонардо да Винчи
Леонардо да Винчи – один из титанов Возрождения, итальянский живописец, скульптор, архитектор, учёный и инженер. Неутомимый учёный-экспериментатор и гениальный художник, Леонардо да Винчи остался в истории си...
Таинственная Земля Санникова
…Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется — жизнь…
Гаснут, уплывают вдаль последние ноты этой чудесной старой песни. Словно затихающие трубные клики белых полярных птиц, летящих от пу...
В старости время идёт быстрее
Ученый физик-биолог, доктор Митра задался вопросом – почему с возрастом ощущение движения времени ускоряется. На это его натолкнула притча о том, чем отличается детство от старости: в детстве быстро проходит ...
Церковный православный календарь на 2012 год
Россия – исконно православная страна, и к религиозным праздникам у нас всегда относились с особым почтением даже те люди, которые не считают себя людьми религиозными и в церковь заглядывают только по праздник...
Океанская бездна
– Я находился с вечера в море, примерно километрах в 5–6 от берега, – сообщил 14 ноября 1998 года корреспонденту журнала «Эуропео» рыбак Тони Памака из приморского города Тронте, Адриатика. – Около четырёх ча...
Ни слова о тёщах!
Совет лондонского района Барнет выпустил буклет, в котором описал особенности британского юмора и предостерёг чиновников от употребления шуток в беседах. Как пишет The Daily Telegraph, представителям совета, ...
Верую, Господи, помоги моему неверию!
Имена тех, кто был окружён земной славой, часто забываются, но в памяти из далёкой древней истории остались имена святых угодников, дающих и сегодня помощь от того или иного недуга. А что же мы знаем об этих ...
Когда небо раскололось...
Через 102 года после падения в тунгусской тайге знаменитого небесного тела учёным наконец-то удалось определить место падения одного из его осколков и изучить необычный состав вещества этого космического приш...
Next
Prev
70 тысяч человек установили мобильное приложение ПФР
Около 70 тысяч человек скачали приложение Пенсионного фонда для мобильных устройств, которое предоставляет еще более удобный доступ к ключевым электронным услугам и сервисам Личного кабинета ПФР для граждан. ...
Льготы работающим пенсионерам
Для работающих пенсионеров предусмотрены определённые льготы. Сайт для пенсионеров «Мои года» (moi-goda.ru) собрал перечень льгот в одну подборку.