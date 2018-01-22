Студенческий реферат: как написать идеальную работу

Написание реферата – интересная работа, в процессе которой студент усваивает массу полезного материала. При этом человек еще и учится анализировать информацию, вычленять важные факты. Преподаватели, ставя перед студентами подобные задачи, рассчитывают на определенный результат. Естественно, главное – доказать, что материал изучен и усвоен. Однако существует ряд правил, забыв о которых, можно попрощаться с хорошей оценкой.

Содержание

Чтобы написать идеальную работу, нужно не просто разбираться в теме, нужно быть ею увлеченным. Поэтому, если преподаватель предлагает самому выбрать основную мысль реферата, стоит отдать предпочтение разделам, которые вызывают настоящий интерес.

Проведя анализ и отделив зерна от плевел, нужно приступать к написанию работы. Во время этого не столь уж простого процесса не следует забывать, что текст должен быть:

структурированным;

полезным и понятным;

уникальным.

И если исполнение двух первых пунктов зависит только от студента, то с последним все немного сложнее. Но можно сделать проверку на антиплагиат реферата по ссылке. Новички обычно уверены, что, если текст написан самостоятельно, он пройдет любую проверку. На деле же оказывается, что использование цитат, шаблонных фраз, выдержек из документов и литературы приводит к низкому проценту уникальности. Помочь беде можно двумя способами: самостоятельно править работу или довериться профессионалам.

Оформление

Существует набор правил, регламентирующих оформление реферата. При этом не стоит забывать, что у отдельно взятого вуза или конкретной кафедры могут быть свои обязательные условия, согласно которым и должна быть оформлена работа. Лучше заранее поинтересоваться этим вопросом, чем переделывать текст только потому, что у него неподобающий внешний вид. Как не допустить неприятности? Помнить, что при создании реферата необходимо:

Использовать шрифт Times New Roman, 14 кегль, полуторный интервал. В принципе, нет ГОСТов, которые бы прямо регламентировали размер и шрифт, но обычно преподаватели требуют именно этого.

В принципе, нет ГОСТов, которые бы прямо регламентировали размер и шрифт, но обычно преподаватели требуют именно этого. Отступать от края строго на 1,5 см сверху и справа, 3 см снизу и 2,5 см слева.

Печатать текст только с одной стороны листа.

Нумеровать страницы. Важно помнить, что на первые два листа (титульная страница и содержание) нумерация не наносится, но они учитываются при подсчете.

Все просто: немного самодисциплины и внимания к деталям – и идеальная работа готова. А реферат, сданный на отлично, – самый короткий путь к автомату.

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