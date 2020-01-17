Струйные МФУ с оригинальной СПНЧ – отличное решение для работы с документами

Документы, необходимые страницы из книг, разного рода работы, например, рефераты или курсовые внуков или собственные записи – все эти важные бумаги иногда требуют не только нахождения на оригинальном носителе, но еще и печати, копирования или сканирования. Для всех этих действий несколько лет назад потребовались бы отдельные устройства, напомним какие: принтер, сканер или ксерокс – в зависимости от того, как необходимо обработать документы.

МФУ могут заменить сразу несколько устройств

Сейчас технологии ушли далеко вперед. И столько нужных действий может выполнить уже одно умное устройство – это струйные МФУ с оригинальной СНПЧ, которые можно выбрать и приобрести тут. Стоит расшифровать, что МФУ – это многофункциональное устройство, а СНПЧ – система непрерывной подачи чернил. На сайте представлены разные модели умных устройств с оригинальной системой подачи чернил, в их числе и серия Epson EcoTank. Нажав на определенную позицию можно посмотреть детальную информацию о выбранной технике, ее характеристики и оценить такой немаловажный параметр, как стоимость.

Особенности выбора струйного МФУ для дома

Некоторое время назад такого рода умная техника в основном находила себе место в офисах компаний. Сейчас подобные устройства с расширенным функционалом потребители стремятся приобрести и для дома. В покупке именно струйного МФУ есть и материальная выгода, потому что приобретать каждый аппарат отдельно (сканер, принтер, ксерокс) – это, естественно, будет стоить дороже.

Итак, при выборе струйного МФУ нужно обратить внимание на скорость печати. Она важна, особенно если предполагаются, время от времени или постоянно, большие объемы работ. Для домашнего устройства подойдет скорость от 25 до 30 страниц в минуту.

Важно, какой формат бумаги для МФУ можно использовать. В основном востребован А3 и А4.

Еще стоит продумать комплектацию цветов. Для дома можно применять устройство с четырьмя цветами, а если в планах печатать фотографий, лучше выбрать с шестью.

Также надо оценить объем картриджей для чернил. Чем он больше, тем, естественно, реже придется технику заправлять.

Разрешение – тоже важная характеристика. Разные параметры здесь для фотографий (4800×4800 пикселей) и для печатных документов (1200х1200 пикселей).

Кроме того, при выборе техники стоит обратить внимание на ее производительность. Этот общее количество печати листов в месяц. Неплохо, если оно будет составлять до 10 тысяч единиц.

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