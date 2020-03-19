Строение может огорчить трещиной в фундаменте

Любой конструкции, будь то производственная площадь, офисный центр, дом на дачном участке, жилая многоэтажка и так далее, нужен должный уход. Помимо внешней стороны процесса – побелка, покраска, облицовка, важно следить и за состоянием самого объекта, потому что в его стенах или фундаменте могут образоваться трещины. Вообще трещина в фундаменте или в стене – это, конечно, не приговор, ведь есть профессионалы, которые могут выполнить ремонт подобных повреждений. Да и сами хозяева строений могут иногда с такой проблемой справиться.

От чего образуются, к примеру, трещины в фундаменте? Здесь могут сыграть роль допущенные при строительстве ошибки. Работники не дали набрать прочность бетону или использовали при возведении объекта некачественные материалы, те же смеси из низкой ценовой категории.

Закрывать глаза на проблему при появлении трещин нельзя. Это как в аналогии с человеческим организмом. Не лечишь заболевание – оно может стать хроническим и в итоге убить. Так и тут, трещина может дать строению деформацию, окна и двери начнут перекашиваться, могут не закрываться, сам конструктив – лопаться, объект – в итоге разрушиться. Что же делать?

Для начала необходимо определить причину образования трещины/трещин. Потому что способы ремонта будут отличаться в зависимости то того, какой повреждение сложности (глубокое, поверхностное, несущее угрозу разрушения зданию). Трещину специалисты промывают, иным образом очищают и устанавливают в ней маяк, записав дату. Далее идет период наблюдения, который может длиться до нескольких недель. Если маяк остался целым и на своем месте, для заделки щели можно использовать самый обычный строительный раствор. Иное дело при деформации маяка, тогда проблема с трещиной явно серьезнее, и необходимы будут более кардинальные меры для устранения повреждения.

Трещины профессионалами диагностируются по внешнему виду (откуда идет трещина и куда, образует ли арку, вертикальная она или горизонтальная, сквозная или наоборот и т.д.). Определяется также больше всего пострадавший участок строения.

Есть меры, которые при образовании трещин необходимо принять без промедлений. Например, сделать профессиональную оценку грунта, потому что причиной образования трещин могут быть особенности почвы. Стоит зафиксировать щели с помощью материалов, которые посоветуют специалисты, разбирающиеся в проблеме. И если есть необходимость, в дальнейшем надо будет (финансово, рабочей силой и морально) подготовиться к более серьезным реставрационным работам.

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