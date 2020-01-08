Стратегия работы коллцентра: как осчастливить персонал и клиентов

Современный бизнес смотрит в сторону потребностей клиентов. Старые способы победить в конкуренции уже не работают. Теперь недостаточно понизить цену на продукт. Не хватает и одной лишь рекламы, даже перенасыщенной яркими, завлекающими акциями. Покупатели и сами могут отыскать сведения в интернете. Они все больше понимают, какие товары стоят своих денег, а какие – нет. Потребители участвуют в опросах, исследуют и изучают рынок, становятся все грамотнее. Поэтому, чтобы завладеть их вниманием, а затем и деньгами, нужно разработать современную стратегию, способствующую процветанию. Кроме того, Call-центры не обходятся без IVR – продвинутых автоответчиков с интерактивными функциями. Компании с серьезными целями предпочитают заказывать озвучку автоответчиков у профессиональных студий звукозаписи. Опытный диктор, любой язык, оперативность — есть все для полета.

В чем суть этой стратегии?

Запуская Call-центр, владелец бизнеса должен разработать грамотную стратегию. Это показатель того, чем занимается фирма, на кого она ориентируется и какими средствами можно завладеть вниманием и кошельком такой аудитории. Какие действия помогут разработать стратегию:

Сформировать цель вашей компании. Распределить обращающихся к вам потребителей по категориям. Собрать сведения о конкурирующих организациях. Создать персональный подход. Определить, в чем состоит цель конкретного Call-центра.

Разберем каждый пункт по отдельности.

Цель вашей компании

Подумайте о том, чем занимаетесь вы, в чем цель, что предоставляется людям. Для этого проанализируйте более мелкие задачи и выделите из них общее и целое. Расставляйте все по приоритету: от менее значимого к самому важному.

Найдите то, что делает этот бренд неповторимым. Отыщите его индивидуальность, скрытые достоинства и покажите их людям. Подумайте о том, какой аудитория хочет видеть вас. Далее поразмыслите о том, что Call-центр привносит в достижение этой цели.

Задействуйте в процессе поиска общей цели как можно больше сотрудников. Так они начнут все вместе разделять некую общую идею, проникнутся корпоративным духом. Они начнут лучше понимать в какую сторону им двигаться в рабочем процессе. Кроме того, сблизит их эмоционально, поможет лучше работать в команде, взаимодействовать и находить общий язык в сложных ситуациях.

Цель должна быть ясной и лаконичной. Ее должно быть просто объяснить. Вместе с тем, она обязана быть содержательно, иметь идеологический смысл, отражающий общие ценности компании. Стратегия – это не то, что существует месяц или год. Это долгосрочная перспектива, в рамках которой компания будет расти, преображаться и преуспевать.

Категории клиентов

Второй этап – изучение потребителей, разделение их на категории. Зачастую колл-центры знают своих абонентов гораздо хуже необходимого. Они не понимают, чего от них ждут. Они не понимают, чего хочет потребитель. Так как они тогда смогут адаптировать сервис под человеческие потребности? Правильно, никак. Поэтому нужно изучать свою аудиторию. Проводить опросы, собирать данные. Когда это поможет вам существенно повысить показатель продаж, вы поймете, что информация ценна как ничто другое.

Составьте потрет обратившегося. Определите:

возраст;

пол;

уровень зарплаты;

материальный статус;

умение пользоваться интернетом;

опыт приобретения товаров компании;

географическое положение.

Когда вы соберете все эти данные, работать станет гораздо проще.

Конкуренция

Каким бы бизнесом вы ни управляли, вам всегда стоит учитывать важнейший фактор - конкуренцию. И тут следует учесть, что ваши конкуренты – владельцы любых колл-центров, даже тех компаний, который представляют другие сферы производства. Потому что каждый раз когда другой оператор занимает время вашего потенциального клиента, он отнимает ваш потенциальный хлеб.

Подход к клиенту

Персонализированный подход не найти без грамотного исследования вашей аудитории, без распределения ее по категориям и критериям. Отталкиваясь от того, чего хотят люди, вы и будете разрабатывать свою стратегию работы. Однако важны не только нынешние ожидания потребителя, но и то, что произойдет в будущем. Поэтому в стратегии всегда есть немного от предсказания. Точнее говоря, от разумного прогнозирования.

Цель колл-центра

Определите то, что является самой важной составляющей работы колл-центра. Это может быть удовлетворение обратившихся к вам людей, хорошие показатели продаж или прочая красивая статистика, а может быть что-то другое. Во все стороны сразу двигаться не выйдет, поэтому нужно тщательно обдумать этот момент. Как бы то ни было, вот что нужно, чтобы реализовать эту цель:

умение эффективно расходовать средства компании;

скорость обслуживания;

степень удовлетворения клиентов;

низкое количество раздраженных клиентов;

довольные работники.

Если все это имеет место быть, не сомневайтесь – все надежды, которые вы возлагали на колл-центр, в скором времени оправдаются.

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