Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.

Интересные факты и события

Сатанисты на дороге

В американском штате Аризона сатанисты стали спонсорами участка шоссе, который связывает города Финикс и Тусон. Об этом сообщает издание Huffington Post.

Местное отделение организации «Храм сатаны» обратилось в министерство транспорта Аризоны и предложило взять под свою ответственность поддержание порядка на шоссе I-10. Власти штата не возражали.

После оформления соответствующих бумаг и уплаты взноса «Храм сатаны» занялся уборкой шоссе. На сайте организации выложены фотографии с одного из её субботников. На снимках сатанисты с вилами в руках собирают мусор в чёрные пластиковые мешки.

На обочине был установлен специальный знак, который уведомляет проезжающих водителей, что «Храм сатаны» выступает спонсором этого участка шоссе.

«Здесь мы на деле показывает, что сатанизм — это законная религия, несмотря на то, что она нетеистическая», — заявил один из основателей аризонского отделения Стю де Хаан.

«Храм сатаны» — американская политическая организация, созданная в 2014 году для борьбы за отделение церкви от государства, социальную справедливость и равенство. Вопреки названию, её члены не верят в оккультизм и не поклоняются дьяволу.

В 2016 году организация осудила новые правила обращения с останками человеческих эмбрионов в Техасе, которые привели к повышению стоимости абортов, а в 2017 году «Храм Сатаны» разместил рекламный щит, критикующий телесные наказания в американских школах.

МГ: Вполне себе адекватная организация, несмотря на устрашающее название. Только вот непонятно – при чём здесь сатана?!

Странный брак

Девочку выдали замуж за щенка, чтобы отогнать от неё зло.

Маленькая жительница деревни в Индии торжественно вышла замуж за щенка, так как родители опасались за её здоровье и благополучие.

Дело в том, что у малышки начали прорезываться верхние зубы раньше нижних, а это в селении считается очень плохой приметой, так что все переживали, что девочка не только серьёзно заболеет, но и всю жизнь будет преследуема злыми силами.

Чтобы отогнать все эти несчастья, для девочки выбрали жениха из местных щенков, и свадьба получилась очень торжественной и весёлой. Для начала состоялся обряд, после которого селяне исполнили ритуальный танец, а закончилось всё праздником.

Правда, молодых «супругов» по окончании свадьбы разделили — девочка отправилась вместе с родителями домой, а щенок остался на улице и вновь воссоединился со своей собачьей семьёй.

МГ: Вообще-то логичнее было бы показать девочку стоматологу, но, судя по всему, за отсутствием такового, жителям деревни просто захотелось повеселиться. А чтобы было смешнее, организовали понарошку свадьбу со щенком...

Необычный дневник

Чайные пакетики становятся необычным «дневником» художницы.

Есть много способов вести личный дневник, а вот Руби Сильвиус, художница из Нью-Йорка (США), использует для этой цели чайные пакетики.

Вместо того, чтобы, заварив чай, отправить пакетик в мусорное ведро, женщина рассматривает его как необычный холст, на котором можно создать небольшой рисунок.

Руби начала рисовать картинки на пакетиках в 2015 году, и с тех пор она старается делать это каждый день.

Художница называет свои творения именно дневником, ведь образы, которые она наносит на пакетик, вдохновлены её ежедневными переживаниями, местами, которые она посещала, и другими аспектами, имеющими непосредственное отношение к её жизни.

Женщина любит делиться своим творчеством с пользователями социальных сетей.

МГ: Можно, конечно, улыбнуться необычному увлечению, а можно подумать о том, что самый обычный и неинтересный предмет может стать источником вдохновения. Просто надо постараться это увидеть...

«Гавкающий» поезд

Японская железнодорожная компания провела испытания поезда, который транслирует аудиозапись гавканья собак и фырканья оленей. Об этом сообщает Asahi.

Предполагается, что эти звуки отпугнут копытных, которые выходят на пути и погибают под колёсами поездов. Как объяснили в компании, олени предупреждают друг друга об опасности, издавая короткие фыркающие звуки.

Исследователи предположили, что сочетание оленьего фырканья с лаем охотничьей собаки даст лучший эффект. «Гавкающий» поезд запустили поздним вечером, в это время, пишет Asahi, происходит большинство инцидентов, связанных с животными на железнодорожных путях.

В железнодорожной компании утверждают, что во время теста вокруг железной дороги, по которой шёл поезд, оленей оказалось на 45 процентов меньше, чем обычно.

За 2016 год в Японии из-за столкновений с копытными и другими дикими животными отменили или задержали 613 поездов. Это стало рекордом, число таких инцидентов ежегодно растёт.

МГ: Интересно, а каково пассажирам этого поезда – ведь звук достаточно громкий, а им-то бежать некуда! И многие ли захотят ещё раз прокатиться на «гавкающем» составе?

Истоки рынка

Учёные из Сингапура, в течение 20 месяцев наблюдавшие за группой из 50 длиннохвостых (яванских) макак на острове Калимантан, обнаружили у них существование настоящего рынка сексуальных услуг, пишет The New Scientist.

По словам Майкла Гамерта из Технологического университета Наньянга, чтобы склонить партнёршу к половому акту, самцы-макаки должны «заплатить»: вычесать у самки блох.

Длительность вычёсывания блох (иными словами, стоимость) напрямую зависит от соотношения спроса и предложения. Когда вокруг мало самок, она занимает в среднем шестнадцать минут, когда самок много – около восьми.

Отмечается, что исследование длиннохвостых макак может рассматриваться как подтверждение теории «биологического рынка», выдвинутой Рональдом Ноэ из университета Страсбурга и Питером Хаммерштайном из университета Гумбольдта.

Согласно Ноэ и Хаммерштайну, биологический рынок, товарообмен и «коммерция», могли существовать до появления человека и товарно-денежных отношений. В этом плане отношения между homo sapiens, когда пожилые, богатые мужчины приобретают благосклонность молодых женщин, могут рассматриваться как рудимент биологического рынка, на который наложились экономические и социальные факторы современного общества.

МГ: Вот и выяснилось, что мы совсем недалеко ушли от братьев наших меньших! Кстати, открылись и истоки рыночной экономики, которой нас не так давно учили молодые реформаторы...

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