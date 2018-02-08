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Странный брак
|Сообщения СМИ комментировал Дмитрий КИСЕЛЁВ
|08 Февраля 2018 г.
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Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.
Интересные факты и события
Сатанисты на дороге
В американском штате Аризона сатанисты стали спонсорами участка шоссе, который связывает города Финикс и Тусон. Об этом сообщает издание Huffington Post.
Местное отделение организации «Храм сатаны» обратилось в министерство транспорта Аризоны и предложило взять под свою ответственность поддержание порядка на шоссе I-10. Власти штата не возражали.
После оформления соответствующих бумаг и уплаты взноса «Храм сатаны» занялся уборкой шоссе. На сайте организации выложены фотографии с одного из её субботников. На снимках сатанисты с вилами в руках собирают мусор в чёрные пластиковые мешки.
На обочине был установлен специальный знак, который уведомляет проезжающих водителей, что «Храм сатаны» выступает спонсором этого участка шоссе.
«Здесь мы на деле показывает, что сатанизм — это законная религия, несмотря на то, что она нетеистическая», — заявил один из основателей аризонского отделения Стю де Хаан.
«Храм сатаны» — американская политическая организация, созданная в 2014 году для борьбы за отделение церкви от государства, социальную справедливость и равенство. Вопреки названию, её члены не верят в оккультизм и не поклоняются дьяволу.
В 2016 году организация осудила новые правила обращения с останками человеческих эмбрионов в Техасе, которые привели к повышению стоимости абортов, а в 2017 году «Храм Сатаны» разместил рекламный щит, критикующий телесные наказания в американских школах.
Странный брак
Девочку выдали замуж за щенка, чтобы отогнать от неё зло.
Маленькая жительница деревни в Индии торжественно вышла замуж за щенка, так как родители опасались за её здоровье и благополучие.
Дело в том, что у малышки начали прорезываться верхние зубы раньше нижних, а это в селении считается очень плохой приметой, так что все переживали, что девочка не только серьёзно заболеет, но и всю жизнь будет преследуема злыми силами.
Чтобы отогнать все эти несчастья, для девочки выбрали жениха из местных щенков, и свадьба получилась очень торжественной и весёлой. Для начала состоялся обряд, после которого селяне исполнили ритуальный танец, а закончилось всё праздником.
Правда, молодых «супругов» по окончании свадьбы разделили — девочка отправилась вместе с родителями домой, а щенок остался на улице и вновь воссоединился со своей собачьей семьёй.
Необычный дневник
Чайные пакетики становятся необычным «дневником» художницы.
Есть много способов вести личный дневник, а вот Руби Сильвиус, художница из Нью-Йорка (США), использует для этой цели чайные пакетики.
Вместо того, чтобы, заварив чай, отправить пакетик в мусорное ведро, женщина рассматривает его как необычный холст, на котором можно создать небольшой рисунок.
Руби начала рисовать картинки на пакетиках в 2015 году, и с тех пор она старается делать это каждый день.
Художница называет свои творения именно дневником, ведь образы, которые она наносит на пакетик, вдохновлены её ежедневными переживаниями, местами, которые она посещала, и другими аспектами, имеющими непосредственное отношение к её жизни.
Женщина любит делиться своим творчеством с пользователями социальных сетей.
«Гавкающий» поезд
Японская железнодорожная компания провела испытания поезда, который транслирует аудиозапись гавканья собак и фырканья оленей. Об этом сообщает Asahi.
Предполагается, что эти звуки отпугнут копытных, которые выходят на пути и погибают под колёсами поездов. Как объяснили в компании, олени предупреждают друг друга об опасности, издавая короткие фыркающие звуки.
Исследователи предположили, что сочетание оленьего фырканья с лаем охотничьей собаки даст лучший эффект. «Гавкающий» поезд запустили поздним вечером, в это время, пишет Asahi, происходит большинство инцидентов, связанных с животными на железнодорожных путях.
В железнодорожной компании утверждают, что во время теста вокруг железной дороги, по которой шёл поезд, оленей оказалось на 45 процентов меньше, чем обычно.
За 2016 год в Японии из-за столкновений с копытными и другими дикими животными отменили или задержали 613 поездов. Это стало рекордом, число таких инцидентов ежегодно растёт.
Истоки рынка
Учёные из Сингапура, в течение 20 месяцев наблюдавшие за группой из 50 длиннохвостых (яванских) макак на острове Калимантан, обнаружили у них существование настоящего рынка сексуальных услуг, пишет The New Scientist.
По словам Майкла Гамерта из Технологического университета Наньянга, чтобы склонить партнёршу к половому акту, самцы-макаки должны «заплатить»: вычесать у самки блох.
Длительность вычёсывания блох (иными словами, стоимость) напрямую зависит от соотношения спроса и предложения. Когда вокруг мало самок, она занимает в среднем шестнадцать минут, когда самок много – около восьми.
Отмечается, что исследование длиннохвостых макак может рассматриваться как подтверждение теории «биологического рынка», выдвинутой Рональдом Ноэ из университета Страсбурга и Питером Хаммерштайном из университета Гумбольдта.
Согласно Ноэ и Хаммерштайну, биологический рынок, товарообмен и «коммерция», могли существовать до появления человека и товарно-денежных отношений. В этом плане отношения между homo sapiens, когда пожилые, богатые мужчины приобретают благосклонность молодых женщин, могут рассматриваться как рудимент биологического рынка, на который наложились экономические и социальные факторы современного общества.
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