Столики-подносы на ножках

Считают, что успех приходит к тем, кто рано встает. Нет: успех приходит к тем, кто встает в хорошем настроении.

Ашар Марсель

Как приятно в выходной день просыпаться от аромата свежесваренного кофе или терпкого чая... особенно когда он не томится на кухне в ожидании вас, а доставлен прямо в постель. На блюдце ждет своего часа запашистый круассан, а кубики сахара аккуратно сложены рядом. Идеальное утро? Вполне! Для полноты картины и эстетического удовольствия все это должно располагаться на удобной поверхности, на которой можно сразу начать раннюю трапезу.

Для этих целей придуман удобный столик-поднос на ножках. Большой выбор столиков вы найдете на этом сайте. Складные ножки столика-подноса обеспечивают его компактное хранение. Можно поставить его в вертикальное положение на столешницу кухонного гарнитура, где он будет стоять как влитой. А можно спрятать на дальней полочке, дожидаясь особого случая. Ведь можно не превращать завтрак в постель в обыденное явление, а использовать эту возможность при определенных поводах.

Позаботившись о максимальной продуманности конструкции столика, производители снабдили его бортиками, которые не позволят случайно пролитому кофе испортить ваше постельное белье и настроение с утра.

Поверхность столика-подноса является термоустойчивой, поэтому ей не страшна горячая посуда. Столик не будет вздуваться и деформироваться при попадании жидкости, так что смело можете протирать, проливать и мыть.

Помимо основной функции, поднос на ножках также может служить украшением вашей кухни при правильном выборе дизайна. А с этим проблем точно не возникнет – на сайте представлены столики с изображением пейзажей, животных, натюрмортов и просто красивых картин. Есть даже столик-поднос с изображением сердечка – ну как же без них, ведь завтрак в постель это одна сплошная романтика! Выполненный из качественного дерева, буквально без сучка, без задоринки, покрытый лаком, столик гармонично впишется в вашу атмосферу домашнего тепла и уюта.

Столик можно использовать и в иных целях. Если вставать с кровати совсем не хочется, а дела не ждут, то многофункциональный столик-поднос поможет вам и в этом случае. На нем можно заниматься рукоделием, работать с бумагами или за ноутбуком. Также столик-поднос удобно использовать для настольных игр – поиграть в карты или домино. Говорят, партия в шахматы очень бодрит с утра. Столик-поднос можно брать с собой в поездки, на пикник, на рыбалку.

Получить в подарок столик-поднос будет рада каждая женщина, которая ставит во главу угла практичность и удобство. И, конечно, та, которая любит баловать своего мужчину и делать ему приятные сюрпризы. Если ваша избранница относится к этой категории, то милости просим приступить к выбору.

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