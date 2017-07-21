Стиль ретро в оформлении духовых шкафов

Далеко не всем покупателям нравится ультрасовременная бытовая техника с сенсорными экранами — многим по душе уютное очарование старины. Духовые шкафы в стиле ретро любят не только представители старшего поколения, которым хочется вернуться в прошлое. Находки дизайнеров известных брендов не потеряли актуальности и сейчас, поэтому лучшие духовки прошлого века продолжают появляться в продаже, хотя их функциональность изменилась в лучшую сторону.

Стиль ретро — роскошь и изысканность

Бытовая техника в стиле хай-тек многим кажется лишенной индивидуальности: одни и те же сенсорные экраны, сходный набор расцветок (за редким исключением, в цветовой гамме преобладают белый и черный). Дизайн стиля ретро совершенно иной: уютный, по-домашнему теплый, изысканный и неповторимый.

Одна из главных черт стиля — разнообразие. В ретро-дизайне имеются собственные направления, которые отличаются и по цветовой гамме, и по настроению. Технике в стиле 50-х присущи яркие цвета и общее «впечатление веселья». Для 60-х характерно использование хромированных элементов, более приглушенные мягкие тона и цветочная графика. В 70-е годы прошлого столетия в моду вошли обтекаемые плавные формы. Кроме того, именно в это время вместо традиционных плит появились варочные панели и духовки.

В наши дни дизайнеры интерьера используют отдельные ретро-элементы в сочетании с современной минималистичной мебелью и нейтральными отделочными материалами. Многие производители бытовой техники воспроизводят модели полувековой давности, снабжая их современной электронной «начинкой».

Признаки стиля в оформлении

Если говорить о духовых шкафах, стиль ретро может проявляться и в выборе цвета, и в общих очертаниях отдельных деталей, и в использовании нестандартной фурнитуры. Ретро-духовки редко бывают компактными: в прошлом веке было принято готовить на всю семью, так что внутреннего объема должно хватить на традиционные блюда семейного застолья — утку с яблоками, пышные пироги или даже запеченную целиком индейку.

При оформлении дверцы дизайнеры часто используют изящные ручки, окрашенные в цвет латуни, бронзы, золота. Они могут иметь сложную форму с выступами, небольшими шариками или шишечками на концах, занимают практически всю верхнюю часть дверцы и находятся на расстоянии, которое позволяет свободно повесить полотенце.

В бронзу, золото или латунь окрашены и элементы панели управления. Кнопки встречаются сравнительно нечасто, жидкокристаллические экраны и сенсорные панели не используются. Как правило, духовки ретро управляются с помощью механических поворотных выключателей.

Непременная деталь — таймер в форме часов с циферблатом. Он может быть сравнительно простым — в металлической рамке без украшений, или богато декорированным. Таймер обычно размещают между двумя поворотными выключателями, один из которых отвечает за режимы, второй — за температуру.

Примеры духовых шкафов

Одну из лучших линеек духовых шкафов в стиле ретро выпустила компания Kuppersberg (на сайте брендовой техники вы сможете познакомиться с фото и характеристиками моделей). Примером может стать оригинальная духовка RC 699 C Gold. В ней присутствуют все основные черты стиля ретро, в чем можно убедиться с первого взгляда на фотографию.

Несмотря на то, что дверца имеет традиционную прямоугольную форму, часть ее затонирована, так что внешне напоминает скругленный свод традиционной дровяной печи. На фоне нежно-бежевой эмали контрастно выделяются блестящие золотые накладки, поворотные переключатели и часы-таймер. Элементы превосходно сочетаются между собой, создавая ощущение гармонии.

Внутренний объем духовки в стиле ретро — 56 литров. Она способна работать в девяти режимах, которые обеспечивает работа нескольких элементов: гриля, вентилятора, отвечающего за конвекцию, а также верхнего и нижнего ТЭНов. В комплект входит два противня и решетка, а внутреннее пространство подсвечивается традиционными лампами — свет от светодиодов оказался бы слишком резким.

Не менее элегантна черная модель SR 663 B. «Окошко» на дверце духовки имеет овальную форму, а изящный золотистый логотип бренда на антрацитово-черном фоне выглядит очень органично. Обе модели не имеют встроенных пароварок или СВЧ, но обеспечивают достаточный уровень комфорта.

Как ухаживать за духовкой

Многие считают, что уход за ретро-духовкой отмечен налетом старины, так что пора запастись жесткими металлическими сетками и губками для очищения стенок от жира. Но, к счастью, это не так: производители позаботились о том, чтобы уход за духовыми шкафами в ретро-стиле не занимал много времени. Для удаления капелек жира и гари предусмотрена каталитическая очистка: духовка разогревается, и все лишнее просто сгорает. Хозяевам остается только убрать пепел с помощью слегка влажной губки. Эмаль, ручки и выключатели достаточно время от времени протирать.

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